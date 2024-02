La startup sostenuta da Bill Gates raccoglie 246 milioni di dollari per i piani di trivellazione per l’idrogeno

Koloma, startup che mira a guidare una nuova industria basata sull’estrazione di idrogeno a zero emissioni di carbonio da depositi naturali sotterranei, ha raccolto 245,7 milioni di dollari in nuovo round di finanziamento che la posiziona davanti ai suoi concorrenti in questo settore in via di sviluppo.

L’azienda ha presentato i nuovi fondi in un documento della Securities and Exchange Commission il 9 febbraio, un giorno dopo aver vinto una sovvenzione per la ricerca da un programma del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti per perfezionare i metodi per sviluppare la produzione di idrogeno nel sottosuolo ed estrarre il combustibile.

Da Bill Gates ad Amazon: chi sono i finanziatori del progetto Koloma

Il round è stato guidato da Khosla Ventures e ha incluso investimenti da parte del Climate Pledge Fund di Amazon e del Sustainable Flight Fund di United Airlines. Questi ultimi investitori si aggiungono ai precedenti finanziatori del settore cleantech, tra cui Breakthrough Energy Ventures e Energy Impact Partners di Bill Gates, portando il finanziamento totale di Koloma a oltre 300 milioni di dollari.

“Siamo grati di essere stati sostenuti da alcune delle aziende e degli investitori più importanti del mondo nella nostra recente raccolta di fondi”, ha dichiarato a Forbes Paul Harraka, chief business officer e cofondatore di Koloma.

L’azienda, a capitale ridotto, raccontata da Forbes lo scorso anno, sta commercializzando un’ampia ricerca condotta dal geologo Tom Darrah, cto e cofondatore dell’Università dello Stato dell’Ohio. Lo studioso ha trascorso anni a studiare i luoghi in cui è più probabile trovare idrogeno e i modi in cui le tecniche sviluppate dall’industria del petrolio e del gas possono essere sfruttate per ottenere questa risorsa.

Ridurre le emissioni di carbonio

Nell’ultimo anno è cresciuta la speranza di trovare l’idrogeno generato naturalmente in sacche sotterranee negli Stati Uniti e nel mondo. L’8 febbraio, Science ha riferito che in una miniera in Albania è stato trovato un gusher di gas.

“È presente in tutti i continenti. L’entità della quantità è profonda”, ha dichiarato Darrah in un’intervista dello scorso anno. Di recente, il suo laboratorio di ricerca per Koloma si è trasferito nel Centro per l’Innovazione e l’Avanzamento dell’Energia dell’OSU, a Columbus, che ha aperto nel dicembre 2023, per un valore di 49,3 milioni di dollari.

La flessibilità dell’idrogeno come fonte di energia – può essere usato per ridurre le emissioni di carbonio, alimentare veicoli e immagazzinare o produrre elettricità – lo rende molto interessante. Attualmente, la maggior parte dell’idrogeno industriale viene prodotto scindendo il gas naturale con il vapore, un processo che emette anidride carbonica.

Una nuova consapevolezza

Una nuova industria per l’idrogeno “verde” senza carbonio, che utilizza l’elettrolisi per estrarre l’elemento dall’acqua con l’elettricità, è promettente ma è un’opzione più costosa. I sostenitori dell’idrogeno geologico pensano che si rivelerà la forma più economica, grazie alla possibilità di sfruttare tecniche di trivellazione energetica consolidate da tempo.

“C’è molta più consapevolezza dell’esistenza di questa opportunità nel mondo e stiamo vedendo altri gruppi che seguono le orme di Koloma”, ha dichiarato Andy Lubershane, responsabile della ricerca di Energy Impact Partners, uno dei principali investitori di Koloma. “Pensiamo che siano all’avanguardia e che abbiano dei vantaggi unici”.

Le regole proposte dal Dipartimento del Tesoro per un nuovo credito che fornirà fino a 3 dollari per chilogrammo di idrogeno pulito e a zero emissioni di carbonio includono la forma geologica, oltre che l’idrogeno verde.

