The Watch Boutique: un advisor su misura per i collezionisti di oggi e domani

“Ogni orologio è fatto di ingranaggi ed emozione, sofisticata manifattura e vita vissuta. A determinarne il valore non sono, semplicemente, l’estetica e le caratteristiche tecniche, ma un insieme complesso di fattori che devono essere indagati con competenza e sensibilità”.

Questa è la vision di The Watch Boutique, un’azienda innovativa ed internazionale inizialmente presente negli Stati Uniti e in Lussemburgo, che oggi vanta ben 4 sedi in 4 paesi: dalla 5th Avenue a New York al cuore del centro storico del Lussemburgo, a cui si sono affiancate la boutique nel quartiere di Brera a Milano e quella nella prestigiosa via Nassa a Lugano.

La collaborazione di The Watch Boutique con le più importanti case d’asta

The Watch Boutique mette a disposizione il proprio know e la profonda conoscenza maturata in anni di attività nel settore, unita all’autentica passione del collezionista per la ricerca della straordinarietà in ogni singolo pezzo e all’emozione di circondarsi di oggetti unici, affiancando dunque i collezionisti nella valutazione e selezione di segnatempo rari e preziosi.

L’azienda vanta una stretta collaborazione con le più importanti case d’asta mondiali e opera come advisor e curator per alcuni dei più grandi collezionisti al mondo, oltreché a favore di investitori, family office ed enti

istituzionali.

Fondata da Alessio Zenga e Sergio Mancuso, intenditori di alta orologeria con una pluriennale esperienza, The Watch Boutique si distingue sul mercato per un approccio che mette al centro passione, professionalità e visione strategica.

Un pubblico internazionale di alto profilo

La solida struttura societaria e l’alta competenza del proprio team hanno reso The Watch Boutique un punto di riferimento per un pubblico internazionale di alto profilo, a cui l’azienda assicura certificazioni e garanzie senza pari nel settore dei segnatempo vintage.

The Watch Boutique si rivolge anche alle new generation di collezionisti, ovvero tutti quei giovani appassionati che si avvicinano al fascino delle lancette: una fetta di pubblico sempre crescente, che conferma l’interesse per il mondo orologiero e le sue lancette blasonate, dal fascino senza tempo con le sue molteplici sfumature ( passione, gratificazione personale o investimento che sia).

Un’esperienza di acquisto su misura

L’elemento che ha portato alla crescita e al successo di questa innovativa realtà internazionale, specializzata nella curatela, vendita e consulenza tailor made nel campo degli orologi da collezione, d’epoca e contemporanei, è stata in primis la passione.

“La passione è ciò che ci guida nella ricerca dell’orologio perfetto. The Watch Boutique è nata proprio come spazio di condivisione, incontro e confronto per tutti gli appassionati di orologeria”, ha ribadito Alessio Zenga.

“Il nostro compito è guidarli in un’esperienza di acquisto completamente su misura, che si tratti del primo orologio o di un pezzo raro da aggiungere a una collezione importante. Offriamo ai nostri clienti gli strumenti per prendere decisioni consapevoli al fine di garantire e accrescere la propria collezione e aumentare il proprio patrimonio”.

Il percorso di consulenza di The Watch Boutique

Per vivere appieno l’esperienza è utile scoprire le atmosfere del salotto The Watch Boutique in via Brera 7 a Milano, a due passi dal famoso Quadrilatero della Moda.

Affacciato sul cortile di un palazzo d’epoca in questo contesto elegante e di design, su appuntamento, ciascuno può richiedere una consulenza personalizzata, scoprire la selezione di orologi disponibili o semplicemente ritrovarsi intorno a un tavolo per condividere la propria passione con esperti.

Il percorso di consulenza è diverso e personalizzato ma si può sintetizzare in quattro fasi. La ricerca in base alle richieste di rari segnatempo in tutto il mondo, attraverso una rete di contatti selezionati, la partecipazione alle più importanti manifestazioni internazionali del settore e la collaborazione con le più rinomate case d’asta.

A ciò segue la valutazione in cui gli esperti analizzano ciascun modello prendendo in considerazione un’ampia gamma di fattori fra cui l’andamento del mercato, i trend del momento, la qualità della manifattura, lo stato di conservazione e la rilevanza collezionistica.

Fondamentale è la certificazione: ogni orologio venduto, sia vintage che contemporaneo, è dapprima verificato e poi certificato. A partire dal 2023, ogni modello venduto da The Watch Boutique è corredato da un certificato digitale di unicità Nft che ne traccia la provenienza, l’autenticità e l’univoca proprietà.

Altra peculiarità è la garanzia: ogni orologio viene corredato da una garanzia a vita sull’originalità delle sue componenti. Si tratta di un servizio inedito nel settore, che generalmente dura 1 anno (o più raramente 2 anni).

La diffusione della cultura orologiera

Dai segnatempo d’epoca dei marchi internazionali più consolidati, come Rolex, Patek Philippe, Audermars Piguet, Longines e Omega, a brand di nicchia più contemporanei con interessanti prospettive dal punto di vista del cosiddetto R.O.I (ritorno sull’investimento).

Last but not least The Watch Boutique compie anche un’importante opera di diffusione e divulgazione della cultura orologiera sul blog del sito thewatchboutique.com, curato da un team di giovani esperti, in cui vengono condivise informazioni e approfondimenti dedicati al collezionismo e all’orologeria haute de gamme. Questo contribuisce alla conoscenza di un settore tanto affascinate quanto difficile, in costante evoluzione e per certi versi ancora inesplorato.

