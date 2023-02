60 milioni di euro di ricavi e 41mila presenze in città: quanto vale il Festival di Sanremo

“Il Festival di Sanremo produce complessivamente 60 milioni di euro di ricavi e si conferma risorsa preziosa non solo per il sistema musicale, ma anche per le imprese e il territorio nel quale si svolge”. È quanto emerge da “Economia dello spettacolo e dell’intrattenimento’, il market watch che Banca Ifis ha realizzato in occasione della sponsorizzazione di Casa Sanremo con l’obiettivo di fotografare lo stato di salute del settore e misurarne il valore economico e sociale. In particolare, il Festival di Sanremo genera 60 milioni di euro di ricavi complessivi: 42 milioni di euro sono riconducibili alla raccolta pubblicitaria di Rai, mentre 18,4 milioni di euro sono legati all’impatto delle attività del Festival sul territorio.

I numeri

Come suggerisce il report, il Festival porta nella cittadina ligure e nelle aree limitrofe 41.000 persone ogni anno tra ospiti, organizzatori, staff e turisti. In termini pratici, l’impatto di queste presenze ricade principalmente su alloggi (8,8 milioni di euro), ristorazione (2 milioni di euro), shopping (2 milioni di euro incluse spese al Casinò e ticketing dell’evento) e trasporti (0,6 milioni di euro). Oltre a queste somme, c’è la cifra erogata da Rai al comune organizzatore che si attesta sui 5 milioni di euro. La Rai, viene riportato nell’analisi, è uno dei maggiori beneficiari del Festival: la raccolta pubblicitaria relativa alle sole attività di Sanremo è prevista in crescita di oltre il 9% nel 2023, a 46 milioni di euro rispetto ai 42 milioni di euro del 2022. A spingere la raccolta c’è il crescente consenso che la manifestazione continua a raccogliere, come dimostrano i dati di share medio che superano i 10 milioni di telespettatori per tutte e 5 le serate.

Lo studio realizzato da Banca Ifis nell’ambito di Kaleidos, il Social Impact Lab lanciato dalla Banca nel 2002, evidenzia che il settore, tra i più colpiti dalla pandemia, ha saputo riprendersi e tornare a crescere producendo valore. Basti pensare che, nel 2022, l’industria italiana dello spettacolo ha generato 54 miliardi di euro di ricavi, superando del 2% il livello del 2019. Secondo le stime, nel 2023 il trend positivo del comparto è destinato a continuare con una crescita del 3% raggiungendo i 55,8 miliardi di euro a fine anno.

Il ruolo della musica nella vita degli italiani All’interno del report si fa anche un bilancio del comparto musicale. Ogni italiano infatti dedica 20,5 ore settimanali ad ascoltarla (in crescita del 1,4% rispetto al 2021). Anche per questo motivo, il mercato discografico italiano si dimostra essere in buona salute con un valore di mercato a fine 2021 che si attestava a 332 milioni di euro e un outlook di crescita del +18% nel primo semestre del 2022 (ultimo dato disponibile). Numeri che, proiettati a livello internazionale, rendono quello italiano il decimo mercato discografico per valore.

I fiori di Sanremo

Sul palco di Sanremo si vedranno anche i fiori che arricchiscono da sempre il palco del teatro Ariston e che saranno consegnati a ospiti e concorrenti della kermesse canora. “La ribalta del Festival di Sanremo è un’eccezionale occasione di visibilità per i fiori liguri” ha dichiarato in una nota il presidente dei florovivaisti di Confagricoltura, Luca De Michelis. “Sono un brand che tutto il mondo ci invidia e sono, al pari della canzone, un ambasciatore del made in Italy”. Secondo i dati di Confagricoltura, la produzione di piante e fiori in Liguria rappresenta in volume il 30 per cento e in valore il 14 per cento di tutto il florovivaismo italiano, che ha sfiorato 2,8 miliardi di euro nel 2021.

