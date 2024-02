Tra politica e polemiche, a Sanremo vince la musica. E Geolier è in testa nella classifica Spotify

Polemiche (anche ovvie) a parte, Sanremo non perde di mira quella è che la sua mission iniziale: la musica. E lo fa con semplicità, con intelligenza – cercando di non lasciare indietro nessuno, anche i più nostalgici (la presenza dei Ricchi e Poveri lo dimostra) – e con attenzione e rispetto, cavalcando così i nuovi trend e i drastici cambiamenti che l’industria della musica ha affrontato in questi anni, soprattutto in termini di ascolto. Sia ‘diretto’, con i concerti sempre più immersivi, sia indiretto, soprattutto con l’esplosione delle piattaforme streaming. Una su tutti Spotify. Sfide che, nel corso di questi ultimi cinque anni, la direzione artistica di Amadeus ha superato a pieni voti. E i numeri lo dimostrano. Basti pensare, secondo quanto riportato da Billboard Italia, ‘Sanremo 2024’ è diventata la playlist editoriale più ascoltata al mondo di Spotify.

Un successo clamoroso considerando che è arrivato già ieri, ossia a soli tre giorni dall’inizio della competizione, e che vede lo zampino anche di Spotify Italia, che negli ultimi anni ha realizzato diverse attività di supporto e di promozione a favore del Festival. Quest’anno, per esempio, a una settimana dal via, ha creato il quiz ‘Che canzone di Sanremo sei?’. Ossia un gioco a domande, rivolto a tutti gli abbonati, che combinando i dati di ascolto degli utenti e le loro risposte, permetteva di ottenere la canzone di Sanremo (delle scorse edizioni ovviamente) corrispondente alla propria personalità.

Sanremo 2024, le canzoni più ascoltate e gli introiti

Spotify ha già reso noti i primi dati d’ascolto dei brani in gara: al primo posto c’è Geolier – già tra gli under 30 di Forbes Italia – con I P’ ME, TU P’ TE con 2 milioni e 330mila ascolti, seguito da Sinceramente di Annalisa (1 milione e 649mila ascolti) e Tuta gold di Mahmood (1 milione 546mila ascolti).

Partendo dal presupposto che dagli inizi del 2024 Spotify ha cambiato la sua politica economica (non pagherà più i diritti per quei brani che non raggiungono i mille ascolti), la piattaforma in media paga agli artisti (non considerando ovviamente i rapporti e i contratti con le varie case discografiche e agenti) 0,03 euro per ogni 1.000 ascolti. Ciò significa che in questo momento il podio delle canzoni di Sanremo ha generato un guadagno di oltre 15mila euro, così distribuiti: Geolier 6.990 euro, Annalisa 4.947 euro, Mahmood: 4.638 euro. Come inizi non c’è male. Ma il bello devo ancora venire.

