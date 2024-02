I numeri record di Sanremo 2024: l’impatto sull’economia italiana vola a 205 milioni di euro

Polemiche, momenti di riflessioni politiche e umane, applausi, fischi e tante sorprese. Sanremo 2024 ha regalato tanti momenti diversi tra loro, compreso il ribaltone finale che ha portato alla vittoria di Angelina Mango, e non di Geolier (che aveva conquistato il 60% delle preferenze al televoto, contro il 16% registrato dalla ‘rivale’), e l’addio del duo Amadeus e Fiorello, arrivato dopo cinque edizioni all’insegna dei record. Basti pensare che l’ultima edizione ha chiuso i battenti con una raccolta pubblicitaria da 60,2 milioni di euro e una media del 66% di share, l’88% tra i 15-24enni, con il picco del 74,1% raggiunto in finale. Percentuale che le è valsa il titolo di finale più vista dal 1995.

LEGGI ANCHE: “John Travolta, Sanremo e l’ipotesi di pubblicità occulta: chi è la piemontese U-Power finita nel mirino”

L’impatto economico di Sanremo 2024

Guardando proprio ai numeri, secondo la società di consulenza EY, Sanremo 2024 ha avuto un impatto economico di 205 milioni di euro, producendo un valore aggiunto (rapportabile al Pil) di 77 milioni, dato che cresce di 6 milioni rispetto alla precedente edizione, principalmente per effetto di una maggiore raccolta pubblicitaria che, come dicevamo precedentemente, ha raggiunto la cifra record di 60,2 milioni di euro. Dimostrando di essere il ‘nostro Superbowl’.

LEGGI ANCHE: “Ecco chi è la famiglia da 20,5 miliardi di dollari di patrimonio che ha vinto il Super Bowl”

Nel dettaglio, secondo l’analisi di EY i settori maggiormente impattati sono quelli relativi ai servizi pubblicitari (con un giro d’affari di96 milioni di giro d’affari), di alloggio e catering (13 milioni di euro) e produzione cinematografica, televisiva e musicale (10 milioni di euro). Importante anche il lato occupazione: i posti di lavoro “full time equivalent” attivati sono pari a oltre 1300 addetti, di cui circa 860 derivanti dagli effetti indiretti e indotti.

La citazione

“Le ripercussioni economiche del Festival di Sanremo evidenziano, anche quest’anno, il ruolo fondamentale dell’industria della musica nel nostro Paese, nonché l’importanza del festival nell’economia dello stesso”, commenta Mario Rocco, Partner EY, Valuation, Modelling and Economics Leader. “In base alle nostre stime, il giro d’affari generato dalla 74° edizione del Festival è considerevole, per un totale di circa 205 milioni, con un aumento rispetto alle stime dell’edizione precedente principalmente riconducibile alla maggiore raccolta pubblicitaria e all’inflazione registrata in questi mesi. L’analisi considera non solo l’impatto delle spese organizzative, dei ricavi da pubblicità e sponsor e della presenza sul territorio di spettatori e addetti ai lavori, ma anche delle ripercussioni generate lungo le catene di fornitura, stimate in circa 125 milioni di euro. L’impatto, inoltre, non considera gli effetti, importanti ma di non immediata quantificazione, sull’industria discografica nel mercato fisico e digitale, che rappresentano un ulteriore impulso per la nostra economia”, ha aggiunto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .