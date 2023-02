Dimenticatevi Zoom: ora i licenziamenti delle big tech arrivano per mail

L’ingegnere informatico Ivan Tarasov ha letto l’e-mail poco prima di imbarcarsi su un volo internazionale da Helsinki agli Stati Uniti. Bobby Nath , vicepresidente per l’esperienza utente, l’ha letta dopo che il Google Nest Hub di casa sua gli ha chiesto di collegare il sistema con la sua e-mail di lavoro per la prima volta.

Temidayo Moses, un program manager, l’ha scoperto quando ha cercato di controllare la sua posta elettronica poco prima di portare i membri della sua famiglia a visitare l’ufficio in cui lavora.

LEGGI ANCHE: “I licenziamenti delle big tech erano proprio necessari?”

I licenziamenti di Google Alphabet

Questo tipo di e-mail, secondo quanto descritto in diversi post su LinkedIn, sono state inviate dalla società madre di Google Alphabet a circa 12mila dipendenti nel mese di gennaio, comunicando loro che facevano parte dell’ultima tranche di tagli ai posti di lavoro nel settore tecnologico.

I licenziamenti hanno riguardato quasi 78mila lavoratori dell’industria tech nel solo mese di gennaio, secondo il sito Layoffs.fyi.

Sui social media, i dipendenti del gigante tecnologico, compresi alcuni che lavoravano per Google da oltre dieci anni, hanno commentato la natura transazionale dei messaggi e lo shock di svegliarsi con un’e-mail senza poter contattare i colleghi.

Gli esperti di reclutamento affermano che, pur non essendo ancora molto diffusi, si stanno moltiplicando gli esempi, soprattutto nel settore tecnologico, di aziende che comunicano il licenziamento via e-mail.

LEGGI ANCHE: “Anche Zoom licenzia il 15% dei dipendenti. Ecco le altre società che hanno deciso di tagliare”

Da Twitter a Salesforce

In Twitter, l’e-mail sono state il metodo per comunicare ai dipendenti se facevano parte del 50% circa dell’azienda che è stato licenziato dopo l’acquisizione da parte di Elon Musk. Gli ex lavoratori di Salesforce e Meta hanno raccontato su LinkedIn di aver appreso la notizia con questa modalità.

“La scorsa settimana è stata un vero incubo: ho lavorato fino alle 3 del mattino per poi scoprire di essere stato licenziato alle 5:30, come parte delle migliaia di dipendenti che sono stati tagliati fuori da Salesforce senza alcun addio”, ha scritto l’ex ingegnere software di Salesforce Muhammad Hadeed Noshab su LinkedIn.

Sulla piattaforma l’uomo ha raccontato di aver dovuto affrontare una scadenza per trovare un nuovo lavoro e di aver rischiato di perdere il visto. “Svegliarmi con questa e-mail mi ha messo alle strette”, ha scritto.

Tarasov, Nath e Moses hanno preferito non commentare, mentre Noshab ha confermato la notifica via e-mail. Un portavoce di Google non ha voluto replicare, ma ha fatto riferimento a un’e-mail pubblicata online e inviata ai dipendenti dall’ad Sundar Pichai.

Nell’e-mail pubblicate online, l’ad di Meta Mark Zuckerberg ha detto che i lavoratori avrebbero potuto parlare con qualcuno dopo aver ricevuto la notizia, mentre il co-ceo di Salesforce Marc Benioff ha comunicato ai dipendenti che la dirigenza li avrebbe ricontattati.

L’impatto negativo dei licenziamenti sulle prestazioni aziendali

Gli esperti hanno provato a spiegare il fenomeno dei licenziamenti via e-mail. C’è chi parla della comodità di comunicare con una forza lavoro remota e distribuita a livello globale, chi della possibile mancanza di personale nelle risorse umane in un momento in cui questi team hanno subito a loro volta un certo numero di tagli.

Atri ancora hanno parlato della comodità di inviare gli avvisi simultaneamente in un’epoca in cui le notizie possono diffondersi rapidamente online.

Jeffrey Pfeffer, professore di management presso la Graduate School of Business di Stanford, pensa che i licenziamenti via e-mail non siano una buona alternativa.

“Ci sono stati studi su come effettuare i licenziamenti in modo da arrecare meno danni possibili e non sono i modi in cui vengono effettuati”, sottolineando che i tagli di posti di lavoro, anche se fatti “bene”, avrebbero un impatto duraturo sulle prestazioni aziendali.

“Se si lascia che le persone si salutino, se le si tratta con rispetto e dignità. E ancora se si mostra simpatia, empatia, o altro, è molto meglio”.

Un approccio troppo distaccato

Pfeffer e altri addetti ai lavori hanno descritto i licenziamenti via e-mail come un approccio impersonale, persino “senza cuore”. “È così distaccato”, dice Amy Zimmerman, responsabile del personale di Relay Payments.

“Siete stati con noi per molti anni, avete contribuito all’azienda, siete stati leali e impegnati. Presumibilmente ti sei sacrificato in qualche modo. È questo il ringraziamento che ricevi? Mi sembra assolutamente inadeguato”.

I licenziamenti in videoconferenza

Andy Challenger, vicepresidente senior della società Challenger, Gray & Christmas, sostiene che il contraccolpo dei licenziamenti effettuati in videoconferenza, come quando l’ad di Better.com Vishal Garg ha tagliato 900 posti di lavoro tramite Zoom, potrebbe far riflettere alcune aziende tecnologiche sul rischio di diffusione in rete di certi video.

“I video degli amministratori delegati che licenziano, soprattutto davanti a un pubblico in diretta, vanno sempre male”, dice Challenger.

Il vicepresidente di Challenger, Gray & Christmas dice di aver parlato con i responsabili delle risorse umane alle prese con il problema di come dare la notizia a un numero così elevato di dipendenti che lavorano da remoto.

“Portate le persone a casa per lasciarle andare di persona o le lasciate andare via Zoom? Si provoca più dolore chiedendo a qualcuno che lavorava da remoto di guidare fino in città solo per essere licenziato e poi dover tornare a casa da solo?”.

Dall’inaspettata crescita del settore alla carenza di personale

Challenger ritiene inoltre che la rapida crescita del settore tecnologico possa aver colto impreparate le aziende nel gestire i licenziamenti di massa. “L’industria si è espansa a un ritmo così sostenuto per decenni che non è abituata a questo tipo di riduzioni di personale”.

Patrick McAdams, ceo della società Andiamo, sostiene che un altro fattore possa essere legato alla carenza di personale nel settore delle risorse umane, colpito in modo sproporzionato dai tagli di posti di lavoro.

“Queste sono le persone che avrebbero dovuto condurre queste conversazioni”, afferma. In caso di licenziamenti, “è necessaria la presenza di un partner commerciale per le risorse umane”, afferma, ma in alcuni casi “il numero è talmente limitato”.

La perdita dell’aspetto umano

Secondo McAdams, le aziende possono anche considerare una mail come un modo per bilanciare l’equità, la tempestività e il tentativo di comunicare in modo accurato su larga scala. Ma quando “si comunica a tutti nello stesso modo, si perde l’aspetto umano”, soprattutto per chi è stato un dipendente decennale dell’azienda.

Diversi dipendenti di Google licenziati, ai quali è stato concesso l’anonimato per timori legati alla liquidazione o per aver criticato l’ex datore di lavoro durante la ricerca di un’occupazione, hanno raccontato di non aver avuto incontri ufficiali con un manager o un sindacato, ma hanno avuto accesso a sistemi interni mentre venivano recapitate le notifiche di licenziamento.

Peter Cappelli, professore alla Wharton School dell’Università della Pennsylvania che studia le risorse umane, pensa che i team legali siano più influenti dei manager stessi, che potrebbero essere preoccupati dell’impatto di questi approcci impersonali sulle prospettive di assunzione future.

“È un rinvio agli avvocati che cercano di azzerare il rischio legale”, afferma. In un momento in cui molte aziende stanno ancora assumendo, “si bruciano i ponti con persone che potrebbero essere assunte di nuovo”.

Le critiche dei responsabili delle risorse umane

I dirigenti delle risorse umane, che hanno lavorato nel settore per anni, criticano questo tipo di licenziamenti. Jenny Dearborn, direttrice del consiglio di amministrazione ed ex responsabile delle risorse umane, afferma che “ricevere una mail nel cuore della notte senza una telefonata dal proprio manager diretto è terribile”.

Il fatto di avere lavoratori a distanza non è una scusa, dice, ricordando quando una volta chiese di volare a Toronto per dare la notizia a un dipendente di lunga data particolarmente rispettato nell’organizzazione. “Il modo in cui dovrebbe funzionare è che tu lo venga a sapere dal tuo diretto responsabile: è la cosa più umana”, dice Dearborn.

“Quando le aziende lo fanno bene”, dice, “ci sono una serie di comunicazioni molto orchestrate in cui tutti devono completare le telefonate entro le 10 del mattino”.

Secondo Dearborn, “nel corso della storia gli esseri umani sono stati straordinari nel gestire i tagli di posti di lavoro con molta meno tecnologia e molta più cura, intuizione e umanità”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.