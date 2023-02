Andrea Bocelli Foundation e Chopard insieme in un progetto per la cura e l’istruzione dei bambini

“Aver cura di un bambino non può prescindere da elementi quali salute e istruzione”

insieme per il progetto, vicepresidente Andrea Bocelli Foundation,, general manager Italia per Chopard edirettore generale Abf presentano il nuovo progetto di intervento 2023, nell’ambito del del progetto pilota “Abf Educational Center”, lanciato da Abf il 24 gennaio a Firenze alla presenza del fondatore Andrea Bocelli in occasione della

“Se è vero che diritto fondamentale di ogni bambino è accedere ad una istruzione di qualità”, afferma Veronica Berti Bocelli, “l’esercizio di tale diritto trova non poche difficoltà in contesti complessi e difficili dove questa potrebbe non essere vista come una priorità. Ma poiché siamo convinti che curare un individuo, aver cura di un bambino, non può prescindere da elementi quali salute e istruzione, con questo progetto cerchiamo di andare ad integrare l’offerta degli Ospedali Pediatrici per renderli luoghi in cui il bambino possa trovare opportunità di crescita e sviluppo nel suo senso più ampio”.

L’Educational Center avrà l’obiettivo di restituire centralità e visibilità al valore dei processi educativi anche all’interno dei contesti di cura. Luoghi belli da vedere, da esperire, per offrire le migliori condizioni educative in termini di spazi, tempi e relazioni. Strumenti utili per la creazione di percorsi didattici innovativi, quali quelli che già la Fondazione porta avanti con i laboratori di arte, musica e digitale. Spazi in grado di garantire flessibilità organizzativa, capaci di accogliere molteplici dimensioni di esperienze. Con la possibilità di tempi d’apertura e fruizione tutti giorni della settimana, nell’intero arco della giornata. L’opportunità di sperimentare relazioni educative multiple e diversificate.

Il giardino all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze

“Siamo felici di essere, ancora una volta, al fianco di Fondazione Andrea Bocelli per questo bellissimo progetto che parla di educazione, inclusione e sostenibilità etica, sociale ed ecologica”, commenta Zito. “Temi questi, da sempre cari alla Maison Chopard che diventano terreno fertile dove far germogliare, come in un giardino, la speranza per il mondo di domani”.

Ed è un vero e proprio giardino quello che la maison contribuirà a realizzare presso l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. Partendo dalla struttura-padiglione dalla ispirazione architettonica che rimanda ad un semplice gesto, una foglia leggera e sospesa tra il cielo e il verde dove mettersi al riparo, gli spazi si espanderanno all’esterno dove sarà realizzato un giardino tematico in cui concetti quali il tempo, i sensi, i paesaggi montani prenderanno vita al fine di intrattenere, educare ed ispirare i piccoli pazienti. Un verde guidato dal sentiero delle aquile in cui temi quali sostenibilità, relazione uomo-natura assumeranno forme e percorsi in cui bambini e farfalle si incontreranno, in cui erbe aromatiche faranno da cornice agli abeti delle Alpi.

