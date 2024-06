Bagno Alpemare porta a Forte dei Marmi Nobu, il brand della ristorazione co-fondato da Robert De Niro

Per l’estate 2024 Bagno Alpemare alza l’asticella della sua offerta ospitando Nobu, brand della ristorazione giapponese fondato dallo chef Nobu Matsuhisa, da Robert De Niro e da Meir Teper.

“Siamo onorati di avere l’opportunità di ospitare l’arte culinaria di chef Nobu sulle nostre spiagge”, dichiarano Veronica e Andrea Bocelli, proprietari, “e di essere stati scelti come luogo ideale per questo incontro tra i raffinati sapori del Giappone e l’eccellenza dell’ospitalità italiana. Il mare è il grande maestro, che avvicina popoli e tradizioni. Siamo fieri e felici che venga qui celebrato in uno straordinario viaggio tra storia e innovazione”.

Privacy, design e ricercatezza

Di proprietà della famiglia Bocelli dal 2017 e luogo simbolo della dolce vita in Versilia, lo stabilimento balneare ha rinnovato i suoi spazi, ancor più ampi e accoglienti, ma non solo. Ristrutturato dopo l’acquisizione del bagno adiacente dalla famiglia Bocelli, il Bagno Alpemare è stato premiato a fine maggio come Miglior Beach Club d’Italia 2024, ottenendo i ‘Tre ombrelloni gold’, massimo riconoscimento concesso dalla guida.

Bagno Alpemare è considerato un’oasi di privacy, design e ricercatezza capace di attrarre ogni anno sempre più clienti provenienti da ogni angolo del mondo. Teatro di incontro tra arte e natura, il beach club è anche una location di riferimento per gli eventi di brand di lusso, ma anche rifugio di celebrità che amano concedersi momenti di relax e intimità.

Lo stabilimento conta oggi 120 tende che possono ospitare fino a sei persone – alcune con lettini king size -, con le cabine dotate di cassaforte e usb charger, una pineta per un viaggio sensoriale tra profumi e opere d’arte e due ristoranti, tra i quali Nobu.

“Siamo entusiasti di portare a Forte dei Marmi i piatti tipici di Nobu e l’esperienza culinaria che gli ospiti hanno imparato a conoscere”, dice lo chef. “L’opportunità di condividere la cucina Nobu è per noi motivo di orgoglio e ci permette di espandere l’impronta del marchio qui, in una delle destinazioni più belle d’Italia”.

Il nuovo ristorante di Bagno Alpemare

Il nuovo ristorante, in apertura al pubblico dal 28 giugno, offrirà il servizio pranzo tutti i giorni dalle 12 alle 19. Ogni venerdì sera, si potrà partecipare a cene con ospite speciale Ben Dj, mentre il sabato le serate saranno accompagnate da performance live di band musicali.

Da quest’anno, inoltre, gli ospiti potranno godere appieno dell’esperienza proposta dal brand grazie alle nuove opportunità di membership che saranno su due livelli – Annual Members e Lifetime Members –, per vivere e assaporare, con benefit esclusivi, il Bagno e la Versilia in una nuova dimensione.

Con la sua offerta, Alpemare si conferma un beach club esclusivo e dal sapore internazionale che, con eleganza e semplicità, ha trasformato il modo di vivere la spiaggia, grazie a servizi a livello internazionale per regalarsi e regalare un soggiorno indimenticabile.

