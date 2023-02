La novità di WhatsApp pensata per chi non sopporta le note vocali

WhatsApp: una funzione per chi odia i messaggi vocali

Presto potrebbe debuttare su tutti i smartphone una funzionalità per coloro che non amano i messaggi audio oppure, in molti casi, non hanno la possibilità di poterli ascoltare in tempo reale dimenticando poi di riprendere la conversazione in un secondo momento.

Secondo WaBetaInfo, risorsa che raccoglie indiscrezioni in merito alle novità di WhatsApp, il team dell’app di messaggistica starebbe lavorando per rilasciare una feature dedicata agli utenti iOS in grado di trascrivere le note vocali in testo.

Proposta come una valida soluzione per coloro i quali ritengono che ascoltare lunghi vocali sia poco vantaggioso e si impiegherebbe meno tempo a leggere un normale messaggio di testo, questa funzione, già vociferata nel 2021, è

attualmente nelle mani di alcuni tester che hanno installato la versione 23.3.0.73 per iPhone attraverso il programma TestFlight beta.

Secondo la fonte, le trascrizioni verrebbero eseguite localmente sul dispositivo senza effettuare alcuna condivisione delle note con WhatsApp o Apple ma scaricando i language pack pertinenti. I messaggi quindi rimarrebbero riservati tra gli interlocutori.

L’esempio di Telegram

Sebbene sia ancora in fase di sviluppo e perfezionamento, non mancherebbero alcune limitazioni, come la mancanza di trascrizioni quando le parole del messaggio vocale non vengono riconosciute oppure sono dettate in una lingua differente da quella impostata sul dispositivo in uso.

Ciò nonostante, ad oggi non si sa quando e se questa novità debutterà ufficialmente. Rimane valido il consiglio di tenere l’app costantemente aggiornata all’ultima versione rilasciata negli store digitali. Al contrario, Telegram offre già una funzione che può convertire le note vocali in testo riservandola però solo agli utenti abbonati al servizio Premium.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.