WhatsApp si prepara alla funzione “Newsletter”

Dopo l’introduzione delle videochiamate picture-in-picture, gli sviluppatori di WhatsApp starebbero lavorando al rilascio di una funzionalità utile per aggregare le comunicazioni provenienti da mittenti specifici. Infatti, a pochi giorni dal debutto dei canali di trasmissione su Instagram, una proposta simile sembra apparire anche nell’app di messaggistica istantanea di Meta, nonché tra le più utilizzate in tutto il mondo.

Sull’argomento è WABetaInfo a evidenziare la presenza di alcune porzioni di codice sorgente, all’interno della versione beta 2.23.5.3 di WhatsApp per Android, che farebbero riferimento a una funzione utile per la diffusione di comunicazioni in maniera unidirezionale: per intenderci, il meccanismo di funzionamento non sarebbe poi così differente dai canali già da tempo disponibili su Telegram dove è possibile inviare messaggi uno-a-molti in una singola chat.

Al momento nota come Newsletter, questa novità ancora in fase di sviluppo sarebbe indipendente e accessibile attraverso la sezione Stato dell’applicazione, rimanendo quindi separata dalle chat singole e dalle conversazioni di gruppo, e consentirebbe agli utenti di ricevere aggiornamenti da emittenti specifiche che hanno scelto di usare questo mezzo per lanciare notizie, rivelare iniziative e comunicazioni importanti.

Che possa essere impiegata per campagne pubblicitarie o altri fini, al momento è difficile prevederlo, senza dubbio le newsletter di WhatsApp potrebbero essere sfruttate in diversi ambiti. Tuttavia, poiché destinati a un numero elevato di destinatari, i messaggi scambiati tramite questa funzionalità non prevedono la crittografia end-to-end ciò nonostante, tutti i dati dei creator e partecipanti saranno comunque resi anonimi.

Sebbene possa risultare una funzionalità utile per molti utenti, a oggi non abbiamo ulteriori dettagli in merito al suo debutto ufficiale.

