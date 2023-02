Via annuncia un nuovo round di finanziamento da 110 milioni di dollari. Tra gli investitori c’è la famiglia Agnelli

Un nuovo round di finanziamento di 110 milioni di dollari con la partecipazione di numerosi investitori in cui compare anche Exor, la società della famiglia Agnelli attualmente guidata da John Elkann. Sono questi alcuni dei dettagli di quanto annunciato da Via, azienda globale che opera nel settore TransitTech.

Il round di finanziamento è stato guidato da 83North, con la partecipazione di investitori nuovi ed esistenti tra cui Exor N.V., Pitango, Janus Henderson, Cf Private Equity, Planven Entrepreneur Ventures, Riverpark Ventures e Ion Crossover Partners. Il round porta la valutazione di Via a 3,5 miliardi di dollari, allo stesso prezzo per azione del precedente finanziamento dell’azienda nel novembre 2021. Via intende utilizzare il finanziamento per espandere la propria suite di prodotti e portare avanti la propria visione di fornire un’infrastruttura digitale end-to-end per la mobilità pubblica.

Il finanziamento arriva dopo un anno di risultati importanti per Via: l’azienda ha chiuso il 2022 meglio del previsto, con un fatturato che ha superato i 200 milioni di dollari, valore più che raddoppiato rispetto al precedente round di investimento. Secondo quanto dichiarato da Daniel Ramot, cofondatore e ceo di Via, “Questo finanziamento è un passo importante per Via e riflette l’impatto positivo della tecnologia sulla trasformazione del trasporto pubblico nelle comunità di tutto il mondo”.

Tra gli investitori anche John Elkann

Anche John Elkann, ceo di Exor, ha commentato l’annuncio: “Via è una rara combinazione di un’azienda che ha un profondo impatto sulle comunità in cui opera e che allo stesso tempo genera una redditività interessante su larga scala. Daniel Ramot e il suo team stanno costruendo una grande azienda e, in qualità di azionista di maggioranza, siamo impegnati a sostenere la società in questa prossima fase di crescita”.

Soddisfazione condivisa anche da Arnon Dinur, partner di 83North: “Conosciamo Daniel, Oren e il team di Via da molti anni. La loro capacità di mantenere una rapida crescita anno dopo anno e di continuare ad innovare e a fornire servizi ai loro clienti è unica. Crediamo nell’azienda e nella categoria e siamo lieti di sostenere Via nelle opportunità future che questo finanziamento porterà”.

La tecnologia di Via

Fondata nel 2012, Via sviluppa nuove tecnologie per la gestione dei sistemi di mobilità pubblica e l’ottimizzazione di reti di autobus, navette dinamiche, veicoli accessibili alle sedie a rotelle, scuolabus, veicoli autonomi e veicoli elettrici in tutto il mondo. La tecnologia dell’azienda consente ai clienti di pianificare reti di trasporto reattive e resilienti alle esigenze in rapida evoluzione, di gestire sistemi di trasporto multimodali intelligenti e di utilizzare i dati per ottimizzare le prestazioni, il tutto in un’unica piattaforma software.

