John Elkann agli azionisti: “Italia centrale nei nostri progetti”. A Tavares stipendio stellare

Durante l’apertura dell’assemblea annuale degli azionisti di Stellantis ad Amsterdam, il presidente John Elkann ha parlato del presente e futuro dell’azienda. Le parole d’ordine? Ottimismo e determinazione per il futuro del Gruppo e fiducia e apprezzamento per il lavoro dell’ad Carlo Tavares e del suo team.

”Mentre possiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto dalla fondazione di Stellantis solo tre anni fa, c’è sempre qualcosa in più da fare. E abbiamo la passione, la mentalità e l’energia positiva per fare ancora meglio per la società in cui operiamo”. ha detto John Elkann, come riportato da Adnkronos. ”I nostri tre Paesi fondatori, Francia, Italia e Stati Uniti giocheranno un ruolo importante nel processo di adattamento e trasformazione in un’azienda tecnologica di mobilità sostenibile con i loro patrimoni unici di competenze, abilità manifatturiera e passione per la qualità dei prodotti”. Poi uno sguardo al futuro: ”Guardando avanti sono fiducioso che, favoriti dalla nostra diversità, continueremo a guidare il modo in cui il mondo si muove. Carlos e il suo team sono determinati. Mai come ora continuiamo a sviluppare innovazione. E in tutto il mondo condividiamo la stessa cultura competitiva per soddisfare i nostri clienti, che continuano a crescere”.

”Il 2023 di Stellantis”, ha concluso Elkann, “è stato un anno segnato da nuovi progetti e traguardi significativi. La nostra missione di fornire una mobilità libera, pulita, sicura ed accessibile per tutti non è mai stata così importante, e la resilienza dei nostri colleghi, sotto la leadership di Carlos Tavares, ha fatto la differenza”.

LEGGI ANCHE:

Elkann cita Hamilton nella lettera agli azionisti di Exor:”Nelle corse ci sono sempre cose che puoi imparare”

La concorrenza cinese

Nel corso dell’assemblea è intervenuto anche il ceo di Stellantis, Carlo Tavares, che ha parlato dei progetti sull’elettrico del Gruppo. “Siamo molto contenti dei modelli che arriveranno sul mercato”, ha proseguito, ricordando che il portafoglio delle auto elettriche si espandera del 60% a 48 modelli nel 2024. I margini dei veicoli elettrici “non sono ancora sui livelli del termico, ci stiamo lavorando”. Tavares ha poi parlato della concorrenza cinese che “prenderà di mira soprattutto i veicoli nella fascia di prezzo sotto i 20mila euro”.

Come si legge su Askanews, l’assemblea degli azionisti Stellantis ha approvato la politica di remunerazione del gruppo. Fra gli stipendi più rilevanti, quello del Ceo Carlos Tavares che potrebbe arrivare, con gli incentivi, a circa 36,5 milioni di euro, in aumento rispetto allo scorso anno.

La questione Mirafiori

Intanto Stellantis ha annunciato una nuova cassa integrazione – dal 22 aprile al 6 maggio compresi – per i circa 2.200 addetti delle carrozzerie di Mirafiori dove si producono 500e e Maserati. Il nuovo stop collettivo, comunica la Fismic Confsal, arriva dopo la cassa integrazione già in vigore per i 1.260 lavoratori della 500 elettrica e il contratto di solidarietà fino a dicembre a rotazione per i 960 dipendenti della linea della Maserati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .