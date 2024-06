Come Nissan vuole accompagnare i clienti verso un futuro di mobilità elettrica

Articolo tratto dal numero di giugno 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Il settore auto sta vivendo una profonda trasformazione, tra case che adattando i piani industriali e clienti che cercano di orientarsi tra le offerte di prodotti in continua evoluzione. E il 2035 non è poi così lontano. Ne abbiamo parlato con Marco Toro, ceo di Nissan Italia.

Qual è la situazione in Europa e in Italia?

In Europa cresce il mercato delle vetture elettrificate, che nel 2023 ha raggiunto il 50% sul totale vendite. Benzina e diesel lasciano il posto a modelli 100% elettrici (bev), ibridi (hev), ibridi plug-in (Phev) e mild hybrid. In particolare, i bev hanno raggiunto la quota del 15,7% (+28% rispetto al 2022) e il numero di modelli bev ha subito un incremento del 70%. I produttori adeguano l’offerta a una domanda sempre più consapevole ed esigente, a dimostrazione che in Europa il mercato delle elettriche sta diventando maturo. Anche in Italia il mercato dei modelli elettrificati cresce e nei primi mesi del 2024 ha raggiunto un peso del 44%. L’elettrico, però, si ferma al 4%, ben al di sotto della media europea e di paesi come Francia, Regno Unito e Germania, dove la quota di bev va dal 16% al 18% e rispetto ai quali l’Italia sconta una rete infrastrutturale di ricarica non adeguata e incentivi all’acquisto più bassi e in vigore da meno tempo. Negli ultimi mesi ci sono stati segnali incoraggianti, ma lo svantaggio da colmare è ampio e per accompagnare i clienti in questa transizione si deve agire su due fronti: ridurre le barriere all’ingresso, con incentivi alti e consistenti nel tempo e una fiscalità agevolata per abbattere il prezzo d’acquisto e i costi di gestione, e facilitare la vita dei clienti bev, con più colonnine veloci su strade e autostrade e armonizzando a livello nazionale i vantaggi dell’uso dei veicoli elettrici. È inoltre necessario che istituzioni, enti locali, produttori di auto, gestori energetici, associazioni di settore e tutti coloro che concorrono alla diffusione della mobilità elettrica operino di concerto, con obiettivi comuni, condividendo la consapevolezza che restare indietro nella transizione elettrica è un rischio per l’intero sistema Paese.

Nissan ha annunciato che dal 2030 venderà in Europa solo vetture 100% elettriche, in anticipo di cinque anni sul termine fissato dalla Commissione europea. Come vi state preparando?

Vendere solo vetture elettriche in Europa dal 2030 è parte del piano globale a lungo termine Nissan Ambition 2030. Il piano prevede, tra l’altro, la realizzazione nell’impianto di Sunderland, il più grande stabilimento automobilistico nel Regno Unito, del modello industriale EV36Zero per la produzione di veicoli elettrici e di batterie, alimentata da un sistema articolato di energie rinnovabili. Inoltre vogliamo sviluppare nuove batterie agli ioni di litio (nmc), con il 50% in più di densità energetica e tempi di ricarica dimezzati rispetto alle batterie attuali, batterie litio, ferro, fosfato (lfp), che avranno costi ridotti del 30% rispetto alle batterie oggi usate sulle berline compatte Nissan, e batterie allo stato solido assb, che offriranno costi ridotti del 70%, densità energetica doppia e tempi di ricarica pari a un terzo rispetto alle attuali batterie nmc. Le prime vetture Nissan che sfrutteranno queste batterie arriveranno nel 2028. Svilupperemo anche nuove tecniche di produzione, grazie alle quali motori elettrici e motori e-Power avranno componenti in comune e saranno realizzati sulle stesse linee di produzione. Entro il 2026 i costi di sviluppo e produzione di questi due tipi di motori si ridurranno del 30%. Entro il 2026 lanceremo nuovi modelli elettrici: Leaf, Juke, una vettura che sostituirà Micra e i veicoli commerciali Interstar e PlexEVan.

Come intendete gestire la transizione e accompagnare i clienti verso un futuro di mobilità elettrica?

Nissan gestisce la transizione offrendo ai propri clienti una gamma completamente elettrificata. A partire da Juke Hybrid, che per l’80% viaggia in città in modalità totalmente elettrica, con consumi ridotti del 40% rispetto alla versione benzina. Il nuovo Nissan Juke, svelato il 14 febbraio, ha nuovi colori per gli esterni, interni completamente rinnovati e una maggiore dotazione tecnologica per il comfort e la sicurezza. Qashqai è disponibile con motore mild hybrid e e-Power. Quest’ultimo offre il piacere di guida di un bev e bassi consumi. Il nuovo Qashqai è stato presentato a metà aprile e rafforza la sua identità e il suo carattere con un nuovo design esterno ancora più moderno e dinamico, nuovi interni e nuove tecnologie di assistenza alla guida e connettività. Per X-Trail, equipaggiato con propulsore e-Power e tecnologia e-4Orce 4Wd, a fine aprile è stata lanciata la nuova versione N-Trek, con tante novità che caratterizzano la vocazione outdoor della vettura. Ariya, crossover coupé 100% elettrico, è la nuova icona del design e della tecnologia Nissan. Inoltre offriamo versioni 100% elettriche dei veicoli commerciali leggeri Townstar e Interstar, ideali per le attività in città, nei centri storici e per le consegne dell’ultimo miglio.

Che cosa distingue Nissan e-Power dagli altri propulsori elettrificati e come è stato accolto dai clienti?

La tecnologia e-Power è un brevetto Nissan, il cui funzionamento è semplice e geniale allo stesso tempo. Un motore 100% elettrico muove le ruote della vettura e un motore termico produce energia. Il cliente ha tutto il piacere della guida elettrica, con accelerazione brillante, progressiva e lineare, ma senza la necessità di ricarica alla spina. Basta mettere benzina nel serbatoio per viaggiare in elettrico e fare oltre 1.000 chilometri con un pieno. Il cuore del sistema è il motore benzina da 1,5 litri e 158 CV di potenza, con rapporto di compressione variabile, un altro brevetto Nissan. Disponibile su Qashqai e X-Trail, e-Power è stato lanciato in Europa nell’estate del 2022 e sono oltre 100mila i clienti europei che lo hanno scelto, di cui circa 15mila in Italia, dove le vendite a cliente privato sono le più alte in Europa. e-Power è l’elemento di transizione verso la mobilità 100% elettrica ed entro il 2026 sarà disponibile per l’Europa la nuova generazione di questa tecnologia.

