Interbrand Arenas – Ep. 4: Arena Move

In un momento in cui, ciò che definisce un settore e ne delinea il confronto competitivo è completamente cambiato., leader nel settore del branding da quasi 50 anni,e il modo in cui i diversi player si confrontano tra di loro. Oggi idevono sempre più anticipare le; di conseguenza la sfida competitiva si è spostata dai prodotti/servizi offerti alle necessità e ai desideri da soddisfare.

In questa quarta puntata presentiamo l’Arena Move, lo spazio competitivo in cui si muovono quei brand che ci aiutano a viaggiare, spedire, guidare, volare, consegnare. Ne parliamo con Carlo Moroni, Head of Brand Marketing & Communication di FTP Industrial, e Chiara Decorato, Director Client Management di Interbrand.

