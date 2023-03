Barabino & Partners festeggia 15 anni di crescita a Londra

, agenzia di comunicazione attiva nel mercato della consulenza, ha festeggiato 15 anni dell’apertura degli uffici di Mayfair con un grande evento in partnership con l’Ambasciata d’Italia a Londra. L’iniziativa ha avuto luogo presso la residenza dell’Ambasciatore, S.E. Inigo Lambertini.

“Grazie a tutti quelli che hanno fatto parte della squadra in questi 15 anni e grazie al gruppo di risorse, coese, motivate e competenti, che sono arrivate a questo traguardo e che ora sono impegnate in un ulteriore percorso di crescita. Siamo davvero contenti e convinti del nostro futuro in Uk, di questo spirito di condivisione e di appartenenza”, ha dichiarato Luca Barabino, owner di Barabino & Partners.

Importanti professionisti dell’informazione

L’evento ha visto la partecipazione di professionisti dei media italiani e britannici, come Francesco Guerrera, global economics editor per Reuters Breakingviews, Francine Lacqua, anchor ed dditor-at-large di Bloomberg TV, Silvia Sciorilli Borrelli, milan correspondent per il Financial Times.

E ancora Luigi Ippolito, london correspondent per il Corriere della Sera, e Andrea Scotti Calderini, co-founder e ceo di Freeda Media. Il panel è stato moderato da Deborah Bonetti, director della Foreign Press Association in London.

Media e nuove tecnologie

L’evento è stata un’occasione per discutere su diversi temi di attualità, come le modalità con cui media britannici e italiani raccontano, analizzano e utilizzano le nuove tecnologie per informare il pubblico.

Spazio poi alle tendenze dell’industria, le lezioni e best practice che i due paesi possono imparare l’uno dall’altro, e come queste possano essere estese per alimentare un giornalismo sostenibile e di qualità.

Infine, gli ospiti hanno messo a confronto media tradizionali e nuovi, in particolare la sfera social e digital, e le strategie che possono portare entrambi a collaborare e rafforzarsi in maniera reciproca.

