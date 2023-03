Edison e Ansaldo insieme per lo sviluppo del nuovo nucleare in Europa

Soddisfazione condivisa anche da Ansaldo Energia: “Il Gruppo Ansaldo Energia dispone di un patrimonio di competenze di eccellenza che è di fondamentale importanza nel percorso di transizione energetica basato su tecnologie ad alto contenuto di know-how”, ha sottolineato Giuseppe Marino, ad di Ansaldo Energia. “Oggi più che mai è fondamentale metterli a disposizione del mercato per vincere la sfida della decarbonizzazione”.

Il nucleare in Italia continua a essere discusso e alcune aziende hanno mantenuto vive le competenze dopo la chiusura delle centrali nucleari italiane. “La nostra società è fortemente impegnata proprio in questa missione e attivamente coinvolta in numerosi progetti in diversi paesi europei”, ha spiegato Riccardo Casale, ad di Ansaldo Nucleare, “insieme a industrie e organizzazioni di ricerca italiane, a testimonianza dell’alto valore aggiunto che l’Italia può portare al rinnovato interesse per il nucleare a livello europeo”.