Così questa società immobiliare si impegna per offrire soluzioni sostenibili

Articolo tratto dal numero di maggio 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Il settore immobiliare che cambia, anche col green. Vgp è una società europea del settore immobiliare, che progetta e mette a disposizione in locazione parchi logistici e semindustriali. Offre anche soluzioni nel campo dell’energia rinnovabile e opera secondo un modello di business integrato, basato sull’esperienza pluriennale e sulla competenza lungo tutta la catena di fornitura.

Fondata nel 1998 in Repubblica Ceca da Jan Van Geet, attuale amministratore delegato, Vgp opera direttamente o in joint venture in 17 paesi, con uno staff che supera i 370 dipendenti. Nel 2018 l’azienda ha deciso di entrare nel mercato italiano aprendo una sede a Segrate, in provincia di Milano.

La strategia di sviluppo di Vgp Italy

Il team Vgp Italy oggi ha 15 professionisti e un ufficio di 300 metri quadrati a Segrate. A dirigerlo è il country manager Agostino Emanuele, 46 anni.

Dopo aver conseguito una laurea in ingegneria civile al Politecnico di Milano, Emanuele ha ampliato le sue competenze completando due master (Mpm – master in project management alla School of Management del Politecnico di Milano e Epfire – finanza immobiliare e real estate alla Sda Bocconi) e accumulando esperienze lavorative in vari paesi (Gran Bretagna, Belgio, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Russia, Bulgaria, Libia).

In pochi anni Vgp Italy ha visto una significativa crescita nel suo portfolio, con oltre 800mila metri quadrati di aree in possesso. “Ci impegniamo attivamente a consolidare partnership a lungo termine con i nostri tenant e le istituzioni locali, rafforzando così la presenza e il nostro impegno sul territorio”, racconta Emanuele.

La strategia di sviluppo del gruppo è caratterizzata dall’attenta considerazione dei cambiamenti in corso nel mercato, tra cui l’insediamento di attività produttive in aree strategiche e la logistica last mile, che continua a mostrare un trend positivo.

Italia mercato strategico

Oggi Vgp Italy può contare su otto business park: quattro in Emilia-Romagna, tre in Lombardia e uno in Veneto. La società ha annunciato di recente di aver acquisito oltre 100mila metri quadrati a Parma, dove sorgerà il nuovo Vgp Park Parma, e 50mila metri quadrati a Legnano per il Vgp Park Legnano, entrambe posizioni strategiche per il business italiano.

Sempre in Emilia-Romagna, al Vgp Park Valsamoggia 2, si stanno svolgendo lavori su una superficie di oltre 125mila metri quadrati. “L’Italia è un mercato strategico per Vgp, anche perché è il primo paese in Europa per città con più di 100mila abitanti, circa una cinquantina”, spiega Emanuele.

“Questi territori fortemente urbanizzati sono quelli che hanno più bisogno di magazzini e aree logistiche con basso impatto ambientale. I nostri business park sono frutto di uno studio accurato delle esigenze del mercato e dei nostri clienti e ci permettono di perseguire le linee guida del gruppo. Tra queste, la scelta di prime location, la vicinanza a un casello autostradale, l’ottima visibilità e la presenza sempre più importante di verde all’interno dei nostri parchi”.

L’impegno verso la sostenibilità di Vgp

Vgp si impegna anche per l’ambiente e la sostenibilità delle risorse: mira a raggiungere con le sue operazioni immobiliari le zero emissioni nette di CO2 entro il 2050. Gli obiettivi del gruppo in materia sono allineati e approvati dall’iniziativa Science Based Targets (Sbt): tutti i nuovi edifici mirano alla certificazione ecologica Breeam Excellent.

Vgp è anche avviata a raggiungere i 300 MWp di energia solare sui suoi edifici in tutta Europa. Per facilitare la transizione energetica dei clienti e supportarli nella gestione efficiente dell’energia, l’azienda ha creato la business unit ad hoc Vgp Renewable Energy, che offre soluzioni all’insegna dell’energia rinnovabile per gli immobili.

Vgp mette a disposizione degli affittuari energia verde, punti di ricarica per automobili e mezzi pesanti a mobilità elettrica ed esplora la possibilità di usare veicoli a idrogeno. Per quanto riguarda l’Italia, ha in funzione cinque progetti fotovoltaici con una capacità di 500 kWp, che generano 608 MWh all’anno, impiegati dagli affittuari.

Altri tre progetti, per un totale di 5,1 MWp, sono in fase di finalizzazione (Vgp Park Calcio di 3,1 MWp, Vgp Park Valsamoggia di 1,0 MWp e Vgp Park Sordio di 1,0 MWp). La connessione alla rete dovrebbe essere realizzata per tutti e tre i progetti nel 2024, il che aumenterà la produzione di energia a 6.590 MWh.

In questo modo verrebbe prodotta energia sufficiente a soddisfare il fabbisogno annuo di elettricità di 575 famiglie italiane, o quattro volte la quantità di elettricità consumata dagli affittuari di Vgp nel corso dello scorso anno (1.616 MWh). Per gli edifici di prossima costruzione in Italia, Vgp prevede di realizzare altri 3,6 MWp attraverso tre progetti fotovoltaici, il che triplicherebbe quasi la capacità di produzione di energia a 4.323 MWh.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .