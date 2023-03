La 4cLegal Academy sbarca all’estero: il primo talent al mondo sulla professione forense arriva in California, India, Oman e Regione Mena

La, il primo talent al mondo sulla professione forense firmato 4cProduction, casa di produzione di 4cLegal, sbarca all’estero. Il format italiano, nato da un’idea di, ceo e founder di 4cLegal, e di, autore televisivo, approda in California, India e Oman e nella Regione Mena.

Il successo del talent, arrivato ormai alla sua IV edizione in Italia (qui il settimo episodio, appena pubblicato), è testimoniato dalla sua internazionalizzazione: è la prima volta assoluta che un format italiano si mostra capace di attrarre mercati così diversi tra loro.

Una vetrina per i giovani avvocati all’estero

In California l’edizione del talent sarà annunciata il prossimo aprile e la produzione prenderà il via in autunno. Spostandoci poi in Medio Oriente, l’edizione omanita darà il via alle riprese a partire da marzo e sarà trasmessa a fine novembre, mentre quella regionale vedrà la partecipazione di tre paesi, come Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar.

Una vetrina per tutti i giovani avvocati che manterrà inalterato il suo titolo di 4cLegal Academy anche all’estero. In questo modo sarà possibile raccontare, attraverso le prove a cui verranno sottoposti i giovani talent che si contenderanno il titolo di Legal Talent of the Year, le sfide che il mercato legale è chiamato ad affrontare in tutto il mondo.

Culture differenti unite dalla sostenibilità

Il format ha il pregio di descrivere alla perfezione, senza ricorrere a elementi di fiction, le caratteristiche del mondo legal del futuro. L’interesse per la 4cLegal Accademy attesta ancora una volta quanto sia globale l’approccio orientato alla sostenibilità del mercato legale.

Non è un caso che culture differenti siano unite dallo sviluppo sostenibile, dai valori Esg, dal legal tech e dall’innovazione: sono questi, infatti, i temi che hanno portato al successo del talent e che rimarranno al centro del format anche oltreconfine.

L’incontro con i partner delle edizioni internazionali

Di recente il team 4cLegal ha incontrato i partner delle diverse edizioni internazionali per discutere i dettagli degli adattamenti locali. In particolare, dalla California Pat Harris (avvocato di note celebrità come Michael Jackson e Chris Brown), Lusine Piroyan e Ani Petrosyan, che saranno rispettivamente giudice, executive director e membro del legal team dell’edizione californiana.

Dalla Regione Mena Suleiman Abdeljawad e Jeffrey Greene, rispettivamente partner strategico ed executive director.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.