Crescono gli utili e calano le emissioni: Safilo guarda ai prossimi mesi con ottimismo

Un presente positivo che dà fiducia e che pone le basi per il futuro. Il Cda di Safilo ha approvato il bilancio chiuso il 31 dicembre 2022 e ha approvato gli obiettivi economico-finanziari di medio-termine del gruppo. I dati del 2022 sono frutto anche di un lavoro durato anni che ha permesso di arrivare a una svolta decisiva per Safilo. La crescita del business online, la diversificazione riguardo le licenze e il mix di prodotti del gruppo hanno giocato un ruolo chiave. In cifre, le vendite nette di Safilo sono cresciute dell’11,1% arrivando a 1,076 miliardi di euro, andando oltre l’obiettivo del precedente piano di riportare il gruppo intorno al miliardo di ricavi entro il 2024. L’Ebitda è arrivato a 101,2 milioni di euro in aumento del 24,2% rispetto al 2021 e di circa il 56% rispetto al 2019. Tra i dati salienti quello che arriva dall’Europa, che dopo un 2021 penalizzato dalla pandemia, ha registrato un rimbalzo positivo del 16,1% sulle vendite nette. Anche i mercati emergenti sono in crescita, mentre sono stabili gli Stati Uniti (-0,3%). Altro dato interessante arriva dall’utile netto che nel 2022 è arrivato a 58,3 milioni di euro. Le dichiarazioni dell’ad “A partire dal 2019″, ha commentato Angelo Trocchia, amministratore delegato di Safilo, “il gruppo ha intrapreso un ambizioso percorso di turnaround strategico per tornare a essere un’azienda sana e competitiva, tra i protagonisti di un settore attraente come quello dell’occhialeria. Siamo orgogliosi degli importanti progressi fin qui compiuti dal gruppo, nonostante una crisi sanitaria ed economica mondiale che ha richiesto di affrontare la situazione con grande pragmatismo, compiendo scelte spesso difficili”. E l’anno passato ha rappresentato la svolta: “Guardiamo al 2022”, ha continuato Trocchia, “come all’anno in cui abbiamo portato a termine il nostro primo, fondamentale giro di boa, con il gruppo che ha pienamente superato le più importanti sfide di portafoglio grazie a una crescita organica significativa, soprattutto dei nostri principali brand di proprietà, all’acquisizione nel 2020 di due marchi americani, che ci hanno anche consentito di potenziare in un momento cruciale di mercato il nostro business e le nostre competenze digitali, e all’entrata di nuove partnership in licenza”. Tecnologia e sostenibilità “Le future strategie di portafoglio di Safilo”, ha spiegato Trocchia, “faranno sempre leva da una parte, sula trasformazione digitale a 360°, sulla quale già l’anno scorso abbiamo accelerato per dotare l’azienda delle ultime tecnologie in ambito di business intelligence e data analytics, e che ci vedrà investire ulteriormente, in particolare nei prossimi due anni. Dall’altra, il nostro impegno crescente verso una gestione sostenibile del business”. Come si legge nel comunicato stampa diffuso da Safilo, nel 2022 il gruppo ha ridotto le emissioni di Co2, Scope 1 e 2, di circa il 46% rispetto al 2021 e di circa il 57% rispetto a 2019, e ha portato nuovi investimenti nel fotovoltaico e nell’energia rinnovabile. Gli obiettivi per il 2027

I dati presentati, come detto, sono però solo l‘inizio di un percorso più lungo. “Pensando ora al futuro”, conclude l’ad, “mentre manteniamo un doveroso approccio di prudenza sull’anno in corso, iniziato sulla scia delle preoccupazioni rispetto alla tenuta dei consumi in uno scenario macroeconomico incerto e potenzialmente volatile, siamo viceversa fiduciosi sulle prospettive di crescita del gruppo nel medio-termine”.

Secondo Trocchia infatti, “Le ambizioni di medio termine rimangono quindi incentrate su un portafoglio marchi forte, che raggiunga efficacemente un vasto pubblico di consumatori target attraverso la crescita sostenuta dei nostri marchi proprietari, da raggiungere organicamente, ma anche attraverso nuove acquisizioni, integrata da un insieme diversificato di marchi in licenza”. Gli obiettivi per il 2027? Vendite nette a 1,3 miliardi di euro, margine Ebitda del 12-13% e generazione di cassa positiva in tutto l’arco del piano.