Ambiente, persone, arte e bellezza: ecco come quest’azienda ha investito sulla collettività

La strategia CSR: ambiente, persone, arte e bellezza

Mai come oggi integrare i principi di sostenibilità nella strategia di business aziendale è diventato fondamentale. Se fino a pochi anni fa avere una strategia green era considerato un valore aggiunto, che accompagnava l’iniziale consapevolezza del bisogno di cambiare rotta, oggi la sostenibilità è una condizione necessaria al business e tocca diverse sfere, quella ambientale, sociale, economica e di genere. Parliamo infatti sempre di più di responsabilità aziendale.

Preservare l’ambiente e il territorio, mettere al centro le persone attraverso una politica che privilegia la sicurezza fisica e psicologica e il benessere delle persone e della collettività, mantenendo comunque gli obiettivi di eccellenza, è un dovere che tutte le aziende dovrebbero soddisfare per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità nel medio e lungo periodo.

Questa la mission di Cromology, azienda leader a livello europeo nel settore della produzione e vendita di vernici e pitture per l’edilizia. Una catena di valore che mette al centro persone, clienti e comunità. Persone ingaggiate che mettono al centro i clienti e generano business, il quale viene poi ri-condiviso anche con la comunità e il territorio attraverso progetti a supporto del tessuto sociale del paese. Cromology ha sviluppato in questi anni tre macro programmi a supporto della propria mission: Cromology for Children, Cromology per l’Arte, In Aula con Cromology.

Diffondere sorrisi

Cromology for children è il progetto dedicato ai bambini che si propone di diffondere sorrisi e felicità, di creare momenti di condivisione e trasmettere consapevolezza verso il tema dell’inclusione attraverso la partnership con associazioni come Dynamo Camp, fondazione che lavora nel campo del diritto alla felicità dei bambini e dei ragazzi che hanno patologie e disabilità gravi e croniche. Oltre che con I Bambini delle Fate, realtà sul territorio nazionale a sostegno di famiglie con autismo e altre disabilità. La collaborazione non riguarda soltanto attività di sostegno attraverso la fornitura di prodotti vernicianti ma soprattutto iniziative con il coinvolgimento delle persone Cromology.

Le giornate di volontariato

In linea con la strategia che mette al centro il benessere delle persone, a luglio 2022 Cromology ha dato il via alla prima edizione delle Giornate di Volontariato rivolte ai propri collaboratori. Tre giornate a cui tutti hanno potuto aderire volontariamente e partecipare durante l’orario di lavoro. Gli obiettivi sono stati principalmente due: aumentare la consapevolezza rispetto al tema dell’inclusione attraverso l’ascolto delle storie di bambini ospitati nel campus, vivere un’esperienza di lavoro e, perché no, un momento di svago con colleghi di lavoro. “Quando benessere organizzativo, sostenibilità e supporto alla comunità si uniscono in esperienze memorabili, si genera un’energia che ha effetti positivi sul clima aziendale, sul senso di appartenenza e sull’adesione ai valori portanti delle attività di tutti i giorni. Il risultato di tutto questo è stata la partecipazione del 50% di colleghi e colleghe”, sottolinea Veronica Cecchi HR director.

Dare nuova vita ai luoghi

Cromology per l’Arte è il progetto che nasce nel 2017 per sostenere gli artisti e i progetti che creano nuova bellezza. “Il progetto nasce con un’idea – afferma Massimiliano Bianchi, amministratore delegato di Cromology – che deriva dal nostro lavoro quotidiano. Noi parliamo di colore costantemente dal punto di vista tecnico. Ma vogliamo parlare di colore per la bellezza e delle emozioni che genera”. Ma cosa significa dare nuova vita ai luoghi? Progetti e iniziative pluriennali che hanno permesso la riqualificazione di molte aree che per diversi motivi avevano perduto la propria bellezza e identità, luoghi ormai destinati al declino e al degrado che attraverso l’arte sono rinati e hanno assunto nuova luce. È il caso de La Miniera d’Oro di Marcellina a Roma, voluta dall’architetto e fotografo Romolo Belvedere e realizzata dall’artista venezuelano Luis Gomez de Teran. Ancora The Walk of Peace, di Dale Art Heritage, l’opera d’arte più lunga del mondo che prende forma nei suoi 5310 metri di lunghezza.

Talenti al centro

In aula con Cromology è il progetto che porta alcuni dei talenti e professionisti Cromology a condividere sapere ed esperienza presso le più importanti università italiane. Il progetto nato nel 2017, si articola in interventi di formazione in aula, principalmente in partnership con docenti dell’Università di Pisa, degli Studi di Firenze e della IULM di Milano. Un modo per mettere a fattor comune le competenze aziendali nell’ambito dell’ingegneria, della chimica industriale ma anche della comunicazione e delle “soft skills “in generale.

Oltre agli interventi in aula, sono molto apprezzati dagli studenti e dai docenti i project work e le visite in stabilimento, che permettono di rendere concreti i concetti e le teorie studiate in aula. Con una media di 10-15 interventi ogni anno, Cromology contribuisce ad avvicinare due mondi, educazione e azienda, che spesso sono ancora troppo distanti.

