La società di telefonia di Ryan Reynolds è stata acquisita da T-Mobile per 1,3 miliardi di dollari

Fatti principali

T-Mobile, il secondo provider wireless più grande del paese, sta acquisendo Ka’ena Corporation e le sue sussidiarie Mint Mobile, Ultra mobile e Plum.

e le sue sussidiarie Mint Mobile, Ultra mobile e Plum. Secondo una nota stampa, T-Mobile pagherà 1,35 miliardi di dollari , il 39% in contanti e il 61% in azioni, per acquisire il marchio.

, il 39% in contanti e il 61% in azioni, per acquisire il marchio. Come si legge nella nota, Reynolds, proprietario e portavoce di Mint Mobile che ha recitato negli spot pubblicitari del provider “continuerà nel suo ruolo creativo”.

In cifre

ha annunciato mercoledì di aver acquisito, un provider wireless sostenuto dall’attore, in un accordo del valore di

337,5 milioni di dollari. Questo è più o meno quanto Reynolds ha guadagnato dalla vendita. La star di Deadpool possiede circa il 25% di Mint Mobile, secondo quanto riportato da Bloomberg, citando una fonte anonima.

Background

Mint Mobile è solo una delle tante società nel portafoglio di Reynolds. Nel 2020, Diageo ha acquisito la sua compagnia di alcolici Aviation Gin per $ 335 milioni in anticipo e altri $ 275 milioni, a seconda delle prestazioni dell’azienda nei prossimi 10 anni. Dirige anche l’agenzia creativa Maximum Effort. Nel 2021, Reynolds e Rob McElhenney, creatore di C’è sempre il sole a Philadelphia, hanno acquistato una squadra di calcio, il Wrexham AFC, per 2,5 milioni di dollari. Quell’anno, sua moglie Blake Lively ha lanciato la sua linea di bevande Betty Buzz in collaborazione con Maximum Effort.

A cosa guardare

Nonostante il suo successo negli affari, Reynolds recita ancora e reciterà in Deadpool 3 insieme a Hugh Jackman, che riprenderà il ruolo di Wolverine.

