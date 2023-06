Gerry Cardinale sbarca in Formula 1: acquistato il 24% di Alpine insieme a Ryan Reynolds

Cardinale e lo sport europeo

Si allungano le mani di Gerry Cardinale sullo sport europeo., società statunitense di gestione degli investimenti di cui è patron e fondatore, ha acquisito infatti, insieme ad altri investitori, il 24% del team francese di Formula 1 Alpine. Tra i protagonisti dell’operazione, dal valore complessivo di, ci sono anche la star di Hollywood Ryan Reynolds e il fondo

Si tratta della quinta acquisizione di RedBird nel mondo dello sport europeo. La società di Gerry Cardinale, oltre al Milan, possiede anche la squadra di calcio francese del Tolosa, un pacchetto di azioni del Malaga e alcune quote del Liverpool, queste ultime attraverso la partecipazione in Fenway Sports Group, realtà che comprende anche il team di baseball statunitense dei Boston Red Sox.

L’operazione

L’accordo fissa la valutazione totale di Alpine a 900 milioni di dollari e prevede l’ingresso di Alec Scheiner, fondatore di Otro Capital, nel consiglio di amministrazione della scuderia di proprietà della Renault. “La Formula 1 e il nostro team sono asset strategici del gruppo”, ha dichiarato Luca de Meo, ceo della casa automobilistica francese. “Negli ultimi due anni abbiamo riacceso Alpine e l’abbiamo fatta entrare in Formula 1, dove mira a diventare una contendente del campionato mondiale. Questa partnership accelera lo sviluppo della scuderia diversificando i fattori di guadagno e aumentando il valore del marchio”.

Renault e la Formula 1

Alpine, storica casa automobilistica francese di proprietà del Gruppo Renault dal 1973, sostituisce la scuderia della casa madre dal 2021. Nel campionato in corso si trova attualmente al quinto posto della classifica costruttori. Da quando è entrata nel roaster non è mai riuscita a competere con i grandi team come Red Bull, Mercedes e Ferrari e a replicare i successi della scuderia Renault, campione del mondo nel 2005 e nel 2006 con Fernando Alonso sotto la guida di Flavio Briatore.

La Formula 1 negli Stati Uniti

L’ingresso di Gerry Cardinale nel mondo dei motori è dettato principalmente dal crescente aumento della popolarità della Formula 1 negli Stati Uniti. L’acquisizione del marchio da parte di Liberty Media Corporation nel 2017 e la serie Netflix Drive To Survive hanno infatti contribuito a rilanciare lo sport nel Paese. La popolarità però non fa rima con risultati sportivi: l’ultimo successo a stelle strisce nel campionato mondiale risale al 1978, anno in cui il pilota Mario Andretti si laureò campione con la scuderia Lotus. Ma rimane ancora da capire quanto interessino i risultati sportivi a Gerry Cardinale, che con nessuna delle sue squadre è mai riuscito a conquistare un trofeo.

