Rivivi Erp True Cloud: il vero valore del cambiamento, l’evento organizzato da Forbes e Oracle NetSuite

L’indice di digitalizzazione dell’economia e della società (Desi), introdotto dalla Commissione europea, vede l’Italia al 18esimo posto su 27 paesi dell’Ue. Un rapporto della Banca europea per gli investimenti sottolinea come le aziende italiane siano in ritardo, rispetto alle controparti europee, nell’adozione di tecnologie digitali come la stampa tridimensionale, l’intelligenza artificiale, la robotica e i big data. Un fenomeno che si spiega anche con la prevalenza, nel nostro tessuto economico, di aziende medie e piccole, che hanno più difficoltà a rinnovarsi.

Il tema della digitalizzazione delle imprese italiane è stato il punto di partenza dell’evento Erp true cloud: il vero valore del cambiamento, organizzato da Forbes Italia e da Oracle NetSuite. Alla tavola rotonda hanno partecipato Marco Doria, group cfo di Leone Alato, Andrea Lonoce, senior sales account executive di Oracle NetSuite, e Giorgio Visintin, partner di Air Reply Italia.

I tre relatori hanno raccontato lo scenario del nostro Paese, le loro esperienze dirette e come l’adozione della tecnologia – e del cloud in particolare – sta cambiando il modo di operare delle aziende italiane. Un’altra pagina è stata dedicata agli strumenti messi a disposizione dal nostro Paese e dall’Europa per accelerare la trasformazione digitale.

Di seguito è possibile rivedere l’intero evento.

