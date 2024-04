Omnichannel e cloud erp: il retail più potente di sempre. Il 14 maggio l’evento online di Oracle NetSuite in collaborazione con Forbes Italia

I retailer si trovano in una fase di forte cambiamento del loro rapporto con i clienti. Su questo cambiamento impatta la rivoluzione tecnologica, inarrestabile, guidata dall’intelligenza artificiale e dal machine learning. Il negozio fisico rimane di fondamentale importanza, ma non potrà che innovarsi. Sarà fondamentale integrare lo store con i canali digitali, gestire finanza e contabilità tramite dati in tempo reale, ottimizzare il controllo dell’inventario e le dinamiche con i fornitori e acquistare ovunque, soddisfare ovunque, restituire ovunque

Se è vero che questa strategia punta ad aumentare velocemente i ricavi, tagliando i costi operazionali e adattando l’esperienza d’acquisto al gusto del consumatore, è inevitabile che il concetto di omni-channel ‘senza precedenti’ debba basarsi su un erp in Cloud.

Di questo e di tanto altro si parlerà nel webinar Omnichannel e cloud erp: il retail più potente di sempre, organizzato da Oracle NetSuite in collaborazione con Forbes Italia, in programma il 14 maggio dalle 11:00 alle 12:00 su ON24, forbes.it e sulle pagine social di Forbes Italia.

All’evento online, moderato da Vito Massafra di Forbes Italia, parteciperanno in qualità di speaker Giovanni D’Auria, sales account manager di Oracle NetSuite, Giovanni Patella, managing director di M3G Consulting, Giuseppe Benedetto, cofounder & managing director di Evocon, ed Elia Blei, managing director di Cabana Magazine.

