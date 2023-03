La Virgin Orbit di Richard Branson sospende le operazioni. E licenzia quasi tutti i suoi dipendenti

(Photo by Drew Angerer/Getty Images)

La decisione spaventa Wall Street

ha sospeso tutte le operazioni e ha deciso di licenziare quasi tutti i suoi dipendenti. Come ha riportato Reuters , il proprietario Richard Branson ha definito l’iniziativa una “pausa operativa” per tutta l’azienda.

Come spiega Cnbc, i dirigenti dell’azienda hanno informato il personale sulla situazione il 15 marzo in una riunione. Il licenziamento non è retribuito, anche se i dipendenti potranno incassare quanto spetta loro dalle ferie. Solo un piccolo team continuerà a lavorare.

Ieri, alla chiusura del mercati azionari, le azioni della Virgin Orbit quotate al Nasdaq hanno perso il 32,67% scendendo a quota 0,68 centesimi. “Virgin Orbit sta iniziando una pausa operativa a livello aziendale, a partire dal 16 marzo 2023, e prevede di fornire un aggiornamento sulle operazioni future nelle prossime settimane”, ha dichiarato un portavoce della società a Cnbc. Secondo una fonte anonima, ai dipendenti è stato detto di aspettarsi un aggiornamento tra circa una settimana, mentre il management si sta occupando di quello che è stato descritto come “un problema di flusso di cassa”.

Il mese scorso, Virgin Orbit ha dichiarato che stava indagando sul fallimento della sua missione di gennaio, che prevedeva il lancio di nove piccoli satelliti nell’orbita terrestre inferiore dalla città costiera di Newquay, nel sud-ovest dell’Inghilterra. Il fallimento della missione è stato un duro colpo per l’azienda e ha aggravato le sue difficoltà finanziarie. Virgin Orbit ha però chiarito che l’indagine sul fallimento della missione è “quasi completata” e che “il prossimo razzo con le modifiche necessarie incorporate è nelle fasi finali di testing”.

La missione fallita

Nello specifico, riporta il Guardian, un Boeing 747 convertito, chiamato Cosmic Girl, è decollato ma il razzo che trasportava i primi satelliti lanciati dal suolo britannico non ha raggiunto l’orbita ed è andato perso. Cosmic Girl ha sganciato con successo il suo razzo, chiamato LauncherOne, che trasportava un carico utile di nove satelliti al largo della costa meridionale dell’Irlanda. Poco dopo, però, Virgin Orbit ha annunciato che si era verificata “un’anomalia” e che il razzo non era riuscito a raggiungere l’altitudine richiesta. Il razzo e i satelliti sono andati persi.

Come riportato dai media internazionali, quando Virgin Orbit ha comunicato i risultati del terzo trimestre all’inizio di novembre, ha rivelato di avere in cassa 71,2 milioni di dollari alla fine del trimestre. A fronte di un fatturato di 30,9 milioni di dollari, Virgin Orbit ha registrato una perdita Ebitda rettificata di 42,9 milioni di dollari per il periodo, continuando a bruciare liquidità. Branson questo mese ha investito altri 5 milioni di dollari nella società, portando i suoi investimenti nell’impresa a 60 milioni di dollari negli ultimi quattro mesi.

