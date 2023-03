Dal volontariato d’azienda ai fringe benefits: le 5 tendenze del welfare aziendale

I mutamenti avvenuti dopo la pandemia hanno ridisegnato le priorità e hanno fatto emergere nuovi bisogni per i lavoratori, alla ricerca di una sempre maggiore sinergia tra sfera privata e vita lavorativa. In uno scenario di questo tipo, la prima forma di welfare aziendale parte dall’ascolto e dalle risposte dei datori di lavoro alle richieste dei loro dipendenti.

Queste iniziative incidono sulle imprese in termini di produttività, clima aziendale e maggior engagement, al contempo giovano al paese stesso in un’ottica di crescita e mitigano il fenomeno delle grandi dimissioni.

Da una ricerca dell’Osservatorio Welfare 2022 a cura di Edenred Italia, si evince che il 47,8% della spesa welfare di oggi riguarda l’istruzione, la previdenza e l’assistenza sanitaria e per i familiari.

“Il welfare aziendale non si circoscrive solo a prodotti e servizi, ma si traduce anche in una serie di attività sanitarie e assistenziali per il lavoratore e in taluni casi anche i suoi familiari, legandosi al contempo anche al territorio grazie al suo forte potere sociale”, dichiara Luca Furfaro, esperto di welfare e titolare dello studio Furfaro.

Dal fringe benefits al volontariato d’azienda

Tra le forme più comuni di welfare ci sono i cosiddetti fringe benefits, cioè benefici accessori o benefici in natura, che riscuotono il gradimento più alto poiché sono tangibili e facilmente accessibili. Rientrano in questa categoria buoni carburante, buoni pasto, buoni regalo o anche servizi di mensa, macchina e telefono aziendale.

Sempre più aziende promuovono e organizzano attività di volontariato no profit durante l’ambito lavorativo, offrendo spesso la possibilità di apprendere nuove conoscenze e di mettersi in gioco e migliorare il clima aziendale.

Il volontariato d’azienda si identifica da un lato come un forte gesto dall’impatto sociale che fa da eco all’immagine dell’azienda stessa, dall’altro ha la doppia valenza di avvalersi del suo carattere collettivo, presentandosi anche come una forma più sostenibile di team building.

Il benessere si sposa con la sostenibilità

Il benessere si lega anche al rispetto del territorio che ospita un’azienda. Con il termine corporate social responsibility si fa riferimento all’adozione di una politica di welfare aziendale che sappia trovare un connubio tra obiettivi economici, sociali e ambientali, nell’intento di attribuire all’azienda anche una mission sociale.

Un’altra forma di welfare, che rientra nel tema della responsabilità sociale, è costituita dai piani di formazione che l’azienda mette a disposizione del dipendente su diversi temi, svolgendo un ruolo di formazione e di crescita continua.

Salute mentale e fisica: la nuova frontiera del welfare

Una delle nuove frontiere del welfare è quella della salute mentale e fisica. La pandemia ha dato una spinta importante a questo tema, tanto che molte aziende hanno inserito la figura dello psicologo o mettono a disposizione dei dipendenti piattaforme ad hoc.

Allo stesso modo anche la salute fisica è fondamentale e si traduce con l’adozione di riduzioni per visite o check up annuali o assistenza sanitaria integrativa. “Il nostro studio, ad esempio, ha messo a disposizione delle esigenze dei nostri lavoratori un massaggiatore che si occupa di migliorare le problematiche posturali, anche dovute al lavoro d’ufficio”, dichiara Furfaro.

