La Finlandia è il paese più felice al mondo. Italia fuori dalla top 30

A confermarlo è la nuova edizione del World Happiness Report, pubblicato proprio oggi , 20 marzo, per festeggiare quella che ormai da dieci anni è considerata la giornata internazionale della felicità (celebrata per la prima volta il 20 marzo 2013).

Basata su sei criteri fondamentali, supporto sociale, reddito, salute, libertà, generosità e percezione del livello di corruzione, il report cerca quindi di fornire uno spaccato di vita in 137 paesi al mondo, considerando che la felicità possa essere promossa attraverso le politiche pubbliche e le azioni delle imprese e della società civile. Anche in virtù del fatto, evidenzia il report, che “la felicità e il benessere possono essere utilmente misurati in diversi modi, anche attraverso sondaggi sulla soddisfazione delle persone per la propria vita”, e che i “governi utilizzano sempre più questa analisi per orientare le politiche verso la felicità”.

La resilienza

Il World Happiness Report 2023 evidenzia anche un altro aspetto: la resilienza delle maggior parte dei cittadini di tutto il mondo. Dato che, negli anni condizionati dalla pandemia (2020-2022), la soddisfazione di vita, a livello globale, ha mantenuto una media abbastanza alta, paragonabile a quelli degli anni pre-pandemia.

“La felicità media e le classifiche del nostro paese, sia per le emozioni che per le valutazioni della vita, sono state notevolmente stabili durante i tre anni dettati dal Covid”, ha affermato John Helliwell, uno degli autori del report, come si legge in una nota. “Anche durante questi anni difficili, le emozioni positive sono rimaste due volte più prevalenti di quelle negative e i sentimenti di sostegno sociale positivi si sono dimostrati più forti di quelli verso la solitudine”.

“L’obiettivo finale della politica e dell’etica dovrebbe essere il benessere umano”, ha inoltre evidenziato Jeffrey D. Sachs. “La mappa della felicità mostra che il benessere non è un’idea ‘morbida’ e ‘vaga’, ma piuttosto si concentra su aree della vita di importanza critica: condizioni materiali, ricchezza mentale e fisica, virtù personali e buona cittadinanza. Dobbiamo trasformare questa saggezza in risultati pratici per ottenere più pace, prosperità, fiducia, civiltà – e sì, felicità – nelle nostre società”, ha aggiunto.

I paesi più felici al mondo

La Finlandia resta al primo posto per il sesto anno consecutivo. La Lituania è l’unico nuovo paese tra i primi venti, con un aumento di oltre 30 posizioni dal 2017. L’Afghanistan e il Libano dilaniati dalla guerra rimangono i due paesi più infelici del sondaggio, con valutazioni di vita media inferiori di oltre cinque punti (su una scala che va da 0 a 10) che nei dieci paesi più felici. L’Italia, invece, si piazza al 33esimo posto.

Eccoli in ordine

Finlandia Danimarca Islanda Israele Olanda Svezia Norvegia Svizzera Lussemburgo Nuova Zelanda Austria Australia Canada Irlanda Stati Uniti Germania Belgio Repubblica Ceca Regno Unito Lituania Francia Slovenia Costa Rica Romania Singapore Emirati Arabi Uniti Taiwan Uruguay Slovacchia Arabia Saudita Estonia Spagna Italia Kosovo Cile Messico Malta Panama Polonia Nicaragua Lettonia Bahrain Guatemala Kazakistan Serbia Cipro Giappone CRoazia Brasile El Salvador Ungheria Argentina Honduras Uzbekistan Malesia Portogallo Repubblica di Corea Grecia Maurizius Thailandia Mongolia Kirghizistan Moldavia Cina Vietnam Paraguay Montenegro Jamaica Bolivia Russia Bosnia & Erzegovina Colombia Repubblica Dominicana Ecuador Perù Filippine Bulgaria Nepal Armenia Tagikistan Algeria Hong Kong Albania Indonesia Sud Africa Repubblica del Congo Macedonia del Nord Venezuela Laos Georgia Guinea Ucraina Costa d’Avorio Gabon Nigeria Camerun Mozambico Iraq Palestina Marocco Iran Senegall Mauritania Burkina Faso Namibia Turchia Ghana Pakistan Niger

