Quali sono le ricadute economiche del cinema nell’economia nazionale? E’ questo il tema su cui si concentra l’analisi di tre docenti dell’Università di Pisa, Silvio Bianchi Martini, Ugo di Tullio e Giacomo Rosini, che hanno presentato un libro sull’argomento.

Se si considera il sistema di ricaduta economica, i film di nazionalità italiana dedicati all’export internazionale hanno un plus valoriale in quanto oltre che al mercato locale, godono della caratteristica che la Proprietà Intellettuale (IP) rimane in capo a una società Italiana.

La cosa più importante è che il budget del film è generalmente coperto dal 54,5% da vendite internazionali (e quindi export), mentre la differenza dalla vendita sul mercato locale e dagli incentivi nazionali quali fondi statali (tax credit, contributi selettivi…) e regionali.

Il contributo della Iervolino & lady Bacardi Entertainment

Come emerge dai dati di bilancio e dalle informazioni pubbliche del Ministero della Cultura, la Iervolino & lady Bacardi Entertainment risulta tra le società che hanno creato una maggiore ricaduta nel sistema economico italiano.

Secondo l’analisi, il secondo business model con una notevole ricaduta economica è quello del service, in cui c’è un produttore estero che detiene una IP e che sottoscrive un PSA (production service agreement) con una società italiana di produzione.

In questo caso, il budget dell’opera è coperto dal 57,5% dal produttore estero, mentre la restante parte dai fondi statali e regionali. Considerando questo modello di business, ancora una volta la ⁠Iervolino & Lady Bacardi Entertainment è tra le società che hanno creato una migliore ricaduta nel sistema economico italiano.

Quando si prende in considerazione il sistema produzione per il mercato italiano, le società coprono il proprio budget con il 45% circa di fondi statali e regionali, mentre la restante parte arriva da fondi proventi da broadcaster come ad esempio Rai, Mediaset e Sky. Ovviamente, il nostro Paese ha avuto pellicole di grandissimo valore che hanno superato i confini nazionali e hanno avuto un successo internazionale, come La vita è bella, La grande bellezza, Io capitano, C’è ancora domani.

