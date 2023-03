Fr|Vision, la risposta di Assogestioni alla rivoluzione digitale

Articolo tratto dal numero di marzo 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Mondo fisico e mondo digitale non sono alternativi, ma possono coesistere e, anzi, potenziarsi a vicenda. La ripartenza dopo la fine dei lockdown ha generato una serie di interrogativi sull’opportunità di continuare a investire sulle piattaforme digitali esplose durante la pandemia. Assogestioni è tra coloro che hanno deciso di scommettere sulla comunicazione video e sul modello ibrido, per raggiungere in

modo più efficace e smart i professionisti nel settore del risparmio gestito.

Oggi sono già più di 21mila gli spettatori unici riuniti nella community di Fr|Vision, la piattaforma di broadcasting audiovideo ideata dall’associazione. Ne abbiamo parlato con Jean-Luc Gatti, direttore comunicazione di Assogestioni e direttore di FocusRisparmio e Fr|Vision.

Partiamo dal principio. Perché l’associazione ha deciso di lanciare una propria piattaforma video?

Fr|Vision è il canale digitale che dal 2021 ha arricchito l’ecosistema di FocusRisparmio, la testata giornalistica edita da Assogestioni. Il progetto nasce dal desiderio di offrire al nostro pubblico di riferimento una modalità multi-canale di accesso a contenuti di valore per l’industria. Dopotutto, una delle caratteristiche del nostro settore è proprio la capacità di cogliere e interpretare le evoluzioni, e questa è la nostra risposta alla rivoluzione digitale in atto nel mondo della comunicazione.

Dal settore, per il settore.

Assolutamente sì. L’88% degli spettatori sono consulenti, private banker, gestori e investitori professionali. Il 12% rimanente è dato da istituzioni, giornalisti, mondo accademico. In ottica di educazione finanziaria, auspichiamo di coinvolgere sempre di più anche risparmiatori e studenti. Ma è soprattutto la community finanziaria a beneficiare dell’approccio di Fr|Vision, basato sull’intenzione di trasferire know how, informare e formare.

Quindi Fr|Vision è un tool di formazione?

Non solo. È un canale web di broadcasting, ma al tempo stesso si configura anche come un tool di e-learning, che può erogare formazione professionale e crediti per gli eventi certificati, molti dei quali trasmessi in collaborazione con altre realtà di primo piano dell’industria. È il caso dell’Efpa Meeting, dell’Aipb Forum e di molte conferenze del Salone del Risparmio, che viene interamente trasmesso live e on demand. Avverrà anche per l’edizione 2023, che si svolgerà dal 16 al 18 maggio.

Oltre ad Assogestioni, chi sono i sostenitori di questa iniziativa?

Un ruolo cruciale è svolto dai main partner, alcuni tra gli asset manager più importanti in Italia, che hanno creduto fin da principio in questo progetto, a cui contribuiscono con i loro contenuti ed eventi, avvalendosi del grosso vantaggio di poterli trasmettere live e on demand, e usufruendo di piani di promozione che coinvolgono tutto l’ecosistema di FocusRisparmio.

In sintesi, quali sono i tratti più innovativi di Fr|Vision?

Anzitutto la qualità del contenuto, curata da un team di giornalisti e tecnici dedicati, che danno vita a format originali ispirati al visual e data journalism. In secondo luogo, la continua innovazione tecnologica. Di recente abbiamo introdotto l’interattività, che trasforma i video in ipertesti navigabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.