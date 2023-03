La startup che connette i talenti digital con le aziende raccoglie 1,8 milioni di euro

Novità in casaLa startup che connette i talenti nel mondo digital con aziende e società di consulenza ha chiuso il suo

Coordinato da Growth Capital, advisor leader in Italia per aumenti di capitale e operazioni di finanza straordinaria per scaleup, che ha selezionato Cosmico per partecipare al terzo batch del programma d’élite di accelerazione e fundraising A-Road, l’investimento ha visto la partecipazione anche di Prana Ventures, Bonsai Ventures, Growth Engine e di business angels di rilievo come Duccio Vitali, Valerio Fonseca, Marco di Pietro, Giordano Martinelli.

“Siamo molto fieri di aver concluso questo primo round di investimenti, ma soprattutto che protagonisti di rilievo del mondo imprenditoriale e degli investimenti in startup abbiano da subito creduto nel progetto e investito in Cosmico e nei suoi talenti. I fondi raccolti serviranno per consolidare la presenza sull’Italia e per gettare le basi per una stabile presenza in Europa. Questa è la nostra partita nel prossimo biennio”, ha dichiarato Francesco Marino, ceo e cofounder di Cosmico.

Soddisfatto anche Lorenzo Triboli, vicepresident e cfo di Growth Capital. “Sempre più scaleup oggi offrono soluzioni innovative che consentono di rispondere al meglio alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione, ridefinito da trend e modalità che rispecchiano un nuovo modo di vivere e gestire la crescita professionale. La velocità con cui Cosmico ha chiuso questo round conferma l’interesse del mercato e la sua potenzialità di diventare leader in un segmento molto attrattivo dell’HR Tech, con un focus su talenti di elevato standing nel mondo freelance in Italia e in Europa”.

I numeri di Cosmico

Fondata da Francesco Marino, Matteo Roversi e Simone Tornabene in uno dei momenti più difficili per la società, marzo 2020 (in pieno lockdown per il Covid) Cosmico connette il talento individuale con le organizzazioni e le esperienze che possono valorizzarlo e accrescerlo. Tramite la filosofia del Talent-as-a-Service, aziende, startup, grandi realtà di consulenza e agenzie si affidano a Cosmico per collaborare con i migliori talenti del digital in ambito sviluppo, design e comunicazione.

La community di talenti di Cosmico cresce e impara attraverso queste opportunità di lavoro e attraverso la possibilità di accedere ad esperienze di co-working e co-living in giro per il mondo. Cosmico organizza infatti in Italia e all’estero momenti di incontro e formazione per la community. Le esperienze di Cosmico connettono il lavoro e la vita: le riunioni con il networking, le deadline con il relax, il business con il divertimento. Non è un caso, quindi, se la startup è riuscita a chiudere il 2022 con un fatturato superiore a 2 milioni di euro, contando peraltro su un roster di oltre 8mila talenti iscritti, che si dividono tra designer e developer (60%), marketer (30%) e business/PM (10%).

Infine, bisogna ricordare che nel 2022 la realtà, con sede a Milano, ha lavorato al fianco di 35 clienti fra società di consulenza, grandi agenzie digital, corporate e scaleup. Allargando sempre di più il proprio team, al punto che le risorse passeranno da 10 a 18 entro il 2023.

