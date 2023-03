Come questo gruppo aiuta i clienti ad affrontare la sfida della transizione ecologica

È nata come sfida la vena imprenditoriale di Umberto Burdese, che, dopo aver conseguito la laurea in ingegneria, ha scelto di perfezionare i propri studi tra Italia, Inghilterra e Francia, frequentando un master in management.

Gli inizi di Burdese nel mondo imprenditoriale

Durante questo periodo ha mosso i primi passi nel mondo imprenditoriale, interessandosi dapprima al mondo

dell’energia rinnovabile e poi a quello delle costruzioni.

Per prima cosa ha contribuito a fondare una società che mirava alla creazione di comunità energetiche delocalizzate, per aiutare gli imprenditori a difendersi dalle imprevedibili fluttuazioni del prezzo dell’energia.

“È stato subito un successo, con una domanda di gran lunga superiore all’offerta. Il modello delle public utility ha raggiunto il suo picco. In un mondo che mira a essere sempre più decentralizzato, è fondamentale rimettere al centro i singoli consumatori in qualità di shareholder”, commenta Burdese.

Lo sviluppo del software Astra

Da questa esigenza è nata l’idea di una seconda società: Andromeda360. Riunito un team di eccellenze italiane fatto di programmatori, ingegneri, fisici, sociologi e futurologi, il passo successivo è stato lo sviluppo di Astra, il software che cerca di anticipare eventi e comportamenti nei più svariati settori sfruttando l’analisi previsionale di eventi naturali e geopolitici.

Grazie al know how acquisito, Burdese ha iniziato ad assimilare i meccanismi di generazione dei prezzi energetici. “Incrociando i valori del mercato con alcuni indici esterni legati al contesto geopolitico, ho scoperto una variazione correlata del prezzo di alcune commodity, in particolare il gas”, racconta Burdese.

“Il passo successivo è stato immediato e naturale: automatizzare il processo per provare ad anticipare le fluttuazioni del mercato energetico e non solo. La costruzione di Astra racchiude mesi di lavoro e innumerevoli test. Dopo avere riscontrato una probabilità di successo dell’86%, abbiamo consentito l’utilizzo del software anche a utilizzatori esterni: il trionfo è stato immediato”.

La diffusione del servizio Andromeda360

Il caso vuole che Andromeda360 sia nata nella primavera del 2022, proprio nei mesi più intensi per il mercato energetico a causa del conflitto in Ucraina e delle sue conseguenze finanziarie e geopolitiche. Ciò ha contribuito a una maggiore diffusione del servizio.

“Alcuni ci hanno rivelato di avere usato il software come supporto per le attività economiche, ma il risultato di cui vado più orgoglioso è il risparmio che siamo riusciti a garantire a tante famiglie, aiutandole a contenere il costo delle bollette”, dice Burdese.

La fondazione di Centaurus Group

L’ingegnere non dimentica le sue radici italiane. L’attività a cui dedica la maggior parte dei suoi investimenti è il real estate. “I costi di ristrutturazione delle case sono esplosi negli ultimi 12 mesi, a causa della speculazione legata al bonus e alle conseguenze della guerra. Eppure, la strada per la rigenerazione edile sembra essere solo all’inizio, spinta dalle politiche ecologiste promosse dall’Unione europea”.

Insieme ai suoi soci, Burdese ha creato Centaurus Group, una realtà nel mondo real estate che opera soprattutto nel settore delle ristrutturazioni, con un modello di business rigido: tempi certi, budget fissi e nessun lavoro sfruttando il bonus.

Grazie a questo metodo, il team si è specializzato in clienti istituzionali e investitori immobiliari, garantendo trasparenza e serenità finanziaria. “Abbiamo applicato processi industriali a un mercato che generalmente è costituito da soli artigiani e la risposta del mercato è stata incredibile”.

Oggi Centaurus Group è una holding che mantiene il controllo di tre società e collabora con oltre 30 aziende. In sei mesi ha avuto una crescita media di 50 nuovi cantieri al mese e un’area di attività che comprende Piemonte,

Liguria e Lombardia, con ampie prospettive in Trentino, Veneto ed Emilia-Romagna.

L’obiettivo di espansione in altre regioni

“La cosa più difficile e stimolante nel mondo del business è avere i contatti giusti e coltivare il proprio network. Avere un team efficiente, composto da persone di cui ci si può fidare e che vanno alla tua stessa velocità, è il vero segreto di ogni progetto imprenditoriale. Non a caso in tutte le mie società le figure chiave si ripetono sempre. Si dice che una squadra che vince non si cambia e per noi è proprio così”.

Il prossimo passo è consolidare la presenza delle società nelle aree in cui sono state già intraprese le attività e l’espansione nelle regioni limitrofe, anche con marchi secondari che verranno lanciati a breve. Questo per garantire servizi competitivi di ristrutturazione immobiliare, in linea con le richieste normative italiane ed europee.

“Personalmente sto lavorando a diversi progetti per questo 2023, che è iniziato con grande entusiasmo e ricettività da parte del mercato”, continua Burdese. Come gruppo, l’obiettivo è quello di aiutare i clienti a dotarsi dei migliori strumenti e servizi per affrontare la più grande sfida del prossimo decennio: la transizione ecologica.

