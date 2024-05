I protagonisti della prima edizione di Forbes Italia Real Estate

Forbes Italia continua la sua ricerca per analizzare e valorizzare tutti quei settori che contribuiscono al successo dell’economia italiana. Dopo food e design, è stata la volta del real estate.

“Abbiamo deciso di partire da Milano per questo evento perché Milano somiglia moltissimo alle grandi capitali europee e mondiali e soprattutto a Milano arrivano per prima le mode, le tendenze”, spiega il direttore di Forbes, Alessandro Mauro Rossi che continua “e vogliamo raccontare la grande capacità di rigenerazione urbana che ha avuto Milano e capire dove questa città può portare il nostro paese negli anni”. Partendo da questo aspetto hanno parlato dei cambiamenti in atto in questo settore, soprattutto con riferimento a Milano evidenziando le opportunità e le criticità che si stanno configurando, l’Assessore alla Casa e Housing sociale di Regione Lombardia, Paolo Franco, e il Presidente Gruppo Giovani Imprenditori di Assimpredil Ance e vicepresidente Ance alla Transizione Ecologica, Silvia Ricci.

L’evento moderato dal giornalista di Forbes Italia, Massimiliano Carrà, si è articolato in due panel: nel primo, dedicato agli investimenti, sono intervenuti Andrea Lacalamita, ceo di Rexer, Andrea Pasquali, ceo di Hopafin, e Gianluca De Simone, ceo e co-founder di Recrowd, e Mauro Mordini, Country Manager Italia e Malta di IWG; nel secondo incentrato sull’aspetto del lusso e del design nel Real Estate con Massimiliano Pianta, founder di Cru De Mon, Lorenzo Pascucci, founder e ceo di Contract District Group, Pasquale Cataldi, ceo e co-founder di Altus Lifestyle e chairman e co-founder di Altus Realty, e Filippo Mascellaro, ceo e founder di Maxelway.

Al termine il consueto momento di networking con tutti i partecipanti per sviluppare relazioni professionali e condividere esperienza e conoscenze

Ponomarova Yana - Mediatrice @ Cru de Mon Pianta Massimiliano - Real Estate @ Cru de Mon Dal Negro Edoardo - CEO @ Blinkup S.r L. Alejandro Veronica - Advisor @ Altus Realty Filaci Emanuele - CEO @ Altus Realty Lazzarini Loretta - Titolare Agenzie Immobiliari @ Centro Servizi Immobiliari Pasquali Andrea - CEO @ Hopafim Montesanti Francesco - Agente Immobiliare @ Harves S.r.L. Fabbri Carlo - Dirigente @ Altus Realty Ricci Davide - Asset Manager @ Altus Realty Kuksa Katerina - Marketer @ Altus Realty Perrone Antonio - Avvocato @ Altus Realty Beikpour Rouzbeh - Head of IT @ Altus Realty Candida Raffaella Radyukhina Maria - Business Developer @ Altus Realty Paciello Leonardo - Property Specialist @ Rexer S.p.a. Pautasso Niccolò - Collaboratore @ Harves Mascellaro Filippo - CEO @ Maxelway International Group Savi Massimiliano - Broker @ Maxelway International Group Conte Rico - CEO @ Immobì S.r.l. Galeotti Domenico - Co-founder @ Cru de Mon De Simone Gianluca - CEO @ Recrowd S.r.l Costanzo Antonio - Imprenditore @ TBK S.r.l Costanzo Vincenzo - Direttore Generale @ TBK S.r.l Bertuzzi Edoardo - Imprenditore @ Funart Cianciolo Giuseppe - Imprenditore @ Cianciolo Group S.r.l

