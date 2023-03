Elettriche, italiane, velocissime: il meglio delle hypercar full-electric

Aspark Owl Aspark Owl Pininfarina Battista Pininfarina Battista

Aspark Owl e Battista: differenze tecniche

Quello delle auto sportive a batteria è un fenomeno recente, esclusivo e decisamente costoso. Del resto, le hypercar full-electric sono complete di tutto: prestazioni da pista, lusso sfrenato dalla carrozzeria all’abitacolo e, soprattutto,In vista del possibile bando delle vetture endotermiche del 2035, le opzioni elettriche di lusso iniziano ad aumentare e a differenziarsi. In termini di costo, esclusività e potenza sono due creazioni italiane a regnare: ladie lanella sua versione più esclusiva

Via l’endotermico, considerato da MAT pieno di limiti e complicanze. Il modello della casa automobilistica è la supercar elettrica più potente sul mercato; presentata nel 2018, è dotata di quattro motori elettrici che sprigionano 2.012 CV di potenza, accompagnati da un pacco batteria da 69 Kw. Questa combinazione assicura un’accelerazione 0-100 km/h in 1,7 secondi e una velocità massima potenziale di 420 km/h. Tanti numeri ma anche tante certezze; con la Aspark Owl assicura un divertimento adrenalinico grazie all’Advance Lodge Control, un software che permette di gestire il controllo trazione da tutte e quattro le ruote.

Automobili Pininfarina ha deciso di rendere un prodotto già esclusivo ancora più raro: la versione Anniversario del modello Battista rende omaggio ai 90 anni della casa ed è una versione estremizzata della hypercar già esistente. Non mancano i quattro motori elettrici che erogano una potenza di 1900 CV e le batterie da 120 Kw totali. Garantisce un’accelerazione e una velocità massima leggermente minore rispetto alla sua competizione ma offre più km di autonomia dato il pacco batterie più potente.

Aspark Owl e Battista: design e aerodinamica

La Aspark Owl sogna di essere una macchina da corsa. I parafanghi imponenti donano un profondo assetto aerodinamico degno delle prestazioni di una coppia motrice da 2000 Nm. All’interno si sta quasi sdraiati: i sedili sono fissi e in posizione di guida da pista, ad essere regolabili la pedaliera e il volante. Il controllo trazione permette un assetto estremamente stabile in curva regalando un’esperienza di guida che non sembra elettrica.

La Battista Anniversario offre di serie il pacchetto aerodinamico Furiosa bicolore composto dallo splitter anteriore, dalle minigonne e dal diffusore posteriore. Ad essere introvabili sono le colorazioni, una diversa per ogni esemplare, le appendici posteriori e il paraurti. Le forme risultano meno estreme e più lineari confermando un assetto più stradale.

Il punto vendita principale della Aspark Owl si trova in Giappone, dove i 50 esemplari previsti sono venduti ad un prezzo di 2,9 milioni di euro, iva esclusa. Per quanto riguarda la Battista Anniversario le unità sono solo 5 comprese nei 150 esemplari Battista: il prezzo è di 2,6 milioni di euro senza iva.

