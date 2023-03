La nuova hypercar di Mercedes porta la Formula 1 su strada

di Alba Banchi

Presentata al salone di Francoforte 2017, il progetto della hypercar Amg-one sembrava non vedere mai una fine: la difficoltà nel modificare il motore di una monoposto da corsa in modo che sia adatto ad un veicolo stradale è un’impresa che ha messo gli ingegneri Mercedes a dura prova. A poco più di 5 anni dalla sua presentazione, nel 2022 sono state prodotte 275 unità: la prima, venduta nei primi giorni del 2023, è di un cliente misterioso, ma tutti gli indizi portano a Lewis Hamilton, pilota della scuderia Mercedes in Formula 1. Tutte le altre, già vendute.

Il gioiellino della Casa tedesca prende ispirazione dalla W07 Hybrid, monoposto del 2016 guidata proprio da Hamilton. Il sette volte campione del mondo è stato coinvolto in tutte le fasi dello sviluppo, così come gli ingegneri del team da pista.

Nata per correre: caratteristiche tecniche

Il propulsore è un’opera di alta ingegneria: un’unità ibrida plug-in è affiancata ad una componente endotermica, un V6 da 1.6 litri, a sua volta abbinata a ben quattro motori elettrici. Il risultato, l’erogazione di 1063 Cv, un’accelerazione 0-100 km/h di 2,9 secondi e una velocità massima di 352 km/h. Due dei motori elettrici sono diretti derivati della monoposto: l’Mgu-K e l’Mgu-H sono componenti accoppiate rispettivamente al motore e al turbocompressore e sono adibite al recupero di energia sia dalla forza frenante che dall’energia termica dei gas di scarico.

La Mercedes Amg-One è il frutto della creatività, della passione e dell’esperienza di ingegneri che hanno voluto rendere possibile la guida di un veicolo stradale che avesse l’anima e il cuore di una Formula 1; un pezzo ambito non solo dai collezionisti ma anche da chi vuole una driver experience unica al mondo, un desiderio che accumuna piloti e non.

Le cose belle, però, sono destinate a durare poco. Il motore termico, infatti, è progettato per poter durare “solo” 50.000 km, alla fine dei quali sarà necessaria una revisione ed una possibile sostituzione: Il prodotto diventa così ancora più limited edition.

L’incrocio perfetto tra supercar e Formula 1

Gli elementi aerodinamici “ispirati” non potevano cambiare: prese d’aria anteriori, Hood scoop sul tetto e una grande ala centrale che si estende sul dorso del veicolo, sono tutti elementi facilmente ritrovatili anche sulla monoposto da corsa. Gli interni completano la congiunzione tra i due mondi. Due posti, di cui i sedili sono fissi: sono regolabili invece il volante e la pedaliera, per garantire l’esperienza da corsa pure nella seduta.

La Mercedes Amg-One offre sei modalità di guida. Si può scegliere di utilizzare solo le componenti elettriche, sperimentare le diverse configurazioni tra i motori e le componenti aerodinamiche; per i più coraggiosi infine esiste la modalità race che si avvicina fin troppo alle prestazioni di una Formula 1. Alcune configurazioni, come la race plus e la race Drs si utilizzano solamente in pista.

