Il suo social fa flop. E il patrimonio netto di Trump crolla di 700 milioni di dollari

La strategia social di Trump

bramava vendetta. Bandito dada appena 9 mesi e privato del principale mezzo di comunicazione con i suoi follower, aveva rapidamente pensato a una soluzione creando un Twitter tutto suo. Si trattta di Truth social che, almeno a livello potenziale, avrebbe potuto aumentare la sua fortuna di miliardi.

Poco dopo l’annuncio del piano, i suoi sostenitori hanno subito aderito all’iniziativa entrando all’interno di una spac di Truth Social. Le azioni della Spac, Digital World Acquisition Corp, sono aumentate da 10 a 175 dollari in due giorni, con una valutazione dell’attività di 22 miliardi di dollari. Il suo interesse ammontava a 19 miliardi di dollari.

Ma il forte hype non ha mai trovato riscontro nella realtà. Nel dicembre 2021, un gruppo di grandi investitori ha promesso di investire 1 miliardo di dollari nell’impresa, ma solo a patto di ottenere un accordo vantaggioso. Le azioni venivano scambiate per 45 dollari sul mercato. In base all’accordo ai nuovi investitori sarebbe stato garantito un profitto fintanto che le azioni fossero rimaste sopra i 10 dollari. Durante la stima precedente del valore della quota di Trump, Forbes ha utilizzato la cifra di 10 dollari ad azione, che ha portato alla stima complessiva a 730 milioni di dollari.

Truth Social avrà un futuro?

Ma le cose sono cambiate in fretta. Presto anche i più irriducibili fan di Trump hanno perso l’entusiasmo per Truth Social. Nel frattempo il Dipartimento di Giustizia, la Securities and Exchange Commission e la Financial Regulatory Agency stanno esaminando l’impresa dal punto di vista dell’attività di trading e delle comunicazioni tra la Spac e gli affari di Trump.

Inoltre la Spac, che ha licenziato il suo amministratore delegato il mese scorso, ha tempo fino all’8 settembre per completare la fusione. Le cose sono state complicate ulteriormente quando Elon Musk ha acquistato Twitter a ottobre e ha prontamente revocato il divieto a Trump e ad altre figure di destra. Oggi, le azioni della Spac di Trump sono al di sotto del 92% dai loro massimi, scambiate a $ 14 ciascuna, un livello che suggerisce che gli affari dell’ex presidente valgono $ 1,2 miliardi.

Il problema fondamentale è che quasi nessuno usa Truth Social. Prima del suo lancio, una presentazione per gli investitori suggeriva che l’app avrebbe attratto 81 milioni di utenti entro il 2026. Ora, a più di un anno dal suo lancio, ha solo circa 5 milioni di utenti. Dato che Trump possiede circa l’85% del business e Twitter vale circa $ 42 per utente, la quota dell’ex presidente probabilmente ammonta oggi a circa $ 180 milioni.

Truth Social sta aggiungendo circa 100.000 utenti al mese. Se le persone continuano ad aderire al ritmo attuale Truth Social non raggiungerà i suoi 81 milioni di utenti previsti fino al 2086. A quel punto, Trump avrebbe 140 anni. Il risultato più probabile? Truth Social si unirà a Trump Steaks, Trump University e GoTrump.com nel cimitero delle imprese di Trump fallite.

