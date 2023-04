Dolce & Gabbana debutta nel settore immobiliare: pronti tre progetti negli Usa, Spagna e Maldive

Dopo Armani e Versace, anche Dolce & Gabbana amplia gli orizzonti e. Il gruppo debutta nel real estate con due progetti residenziali che saranno realizzati neglie ine un progetto hospitality alle. Le operazioni saranno realizzate in collaborazione con Jds Development Group a Miami e con Sierra Blanca Estates a Marbella, mentre DarGlobal sarà il partner alle Maldive. Come riporta Reuters, i dettagli finanziari non sono ancora stati resi noti.

“Ancora una volta”, spiegano dall’azienda, “Dolce&Gabbana si fa ambasciatore del Made in Italy nel mondo ampliando il perimetro delle proprie attività per offrire un’esperienza lifestyle a tutto tondo che rappresenti i valori fondamentali del brand combinati ai più alti standard dell’ospitalità internazionale”. L’obiettivo della casa di moda fondata da Domenico Dolce e Stefano Gabbana è quello di arrivare a offrire un’esperienza nel lifestyle completa, dal beauty fino all’hospitality.

Il patrimonio di Dolce e Gabbana

Stefano Gabbana e Domenico Dolce sono miliardari e, secondo le stime di Forbes, hanno un patrimonio di 2,1 miliardi di dollari ciascuno. Stefano Gabbana è la metà milanese della casa di moda. Nato da un padre operaio tipografo e da una madre che stirava i vestiti per una lavanderia, ha fondato l’azienda con Domenico Dolce, la metà siciliana del duo, nel 1985.

L’anno successivo Dolce & Gabbana, noto per lo stile stravagante e le stampe animalier, fece il suo debutto in passerella alla Fashion Week di Milano. La grande occasione per il duo arriva nel 1993, quando Madonna li scelse per disegnare i costumi del suo tour Girlie.

