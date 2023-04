Elon Musk dice che Twitter è ormai in pareggio. “Gli inserzionisti sono tornati”

ha affermato cheè “ormai in pareggio”. Ha sostenuto infatti che la maggior parte degli inserzionisti che hanno abbandonato la piattaforma dopo la sua acquisizione sono ormai tornati. Il miliardario ha respinto le preoccupazioni sull’incitamento all’odio e la disinformazione sul sito web in un’intervista con la BBC su Twitter Spaces.

LEGGI ANCHE: “Twitter diventa X Corp: un passo verso la super app di Elon Musk”

Aspetti principali

Affrontando il tema dei licenziamenti, Musk ha confermato che l’organico di Twitter è sceso a circa 1.500 da “poco meno di 8.000” quando ha rilevato l’azienda.

Il miliardario ha affermato di dormire sul divano all’interno della biblioteca del quartier generale di Twitter a San Francisco.

Sulla questione del crescente incitamento all’odio sulla piattaforma, un agitato Musk si è opposto, chiedendo esempi al giornalista della BBC, prima di dire: “Non riesci neanche a nominarne uno, hai mentito”.

Sulla questione della disinformazione sul covid, Musk ha affermato che “il covid non è più un problema”. E ha accusato la BBC di diffondere disinformazione su mascherine e vaccini.

Durante l’intervista, Musk ha informato l’intervistatore di non essere più l’amministratore delegato affermando “il mio cane Floki ha preso il sopravvento”, ripetendo una battuta fatta su Twitter due mesi fa.

Patrimonio di Elon Musk

L’attuale patrimonio netto di Elon Musk – stando alle valutazioni di Forbes – è di $ 189,1 miliardi. Questo lo rende la seconda persona più ricca del mondo. Nell’intervista, tuttavia, il miliardario ha rifiutato di parlare del suo patrimonio, ammettendo semplicemente di essere un “uomo molto ricco”.

Elon Musk accusa la BBC: “Finanziata dal governo”

L’intervista con la BBC è stata realizzata dopo che l’emittente pubblica britannica ha espresso la sua opposizione a essere etichettata come “media finanziato dal governo”. In una dichiarazione , la BBC ha affermato che “è, ed è sempre stata, indipendente” ed è solo “finanziata dal governo britannico con il canone”. Musk sembrava essere d’accordo e ha affermato di avere il “massimo rispetto” per l’emittente.

Twitter pagato più del dovuto

Musk non ha fatto mistero del fatto che crede di aver pagato più del dovuto per Twitter. Nell’intervista, il miliardario ha ammesso di aver deciso di procedere con il suo acquisto da 44 miliardi di dollari, dopo ripetuti tentativi di tirarsi indietro, perché un giudice lo avrebbe comunque costretto a fare lo stesso.

A margine

Musk ha ribadito alla BBC che tutti gli account “verificati” perderanno i loro segni di spunta blu la prossima settimana a meno che non paghino un abbonamento a Twitter Blue.

La citazione

Musk, che è diventato sempre più critico nei confronti del Partito Democratico e ha persino espresso sostegno ai repubblicani, ha dichiarato: “Quasi la metà del paese ha votato per Trump. Io non ero uno di loro”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.