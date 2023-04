Chi è Giuseppina Di Foggia, la nuova ad di Terna che arriva da Nokia

Dalla passione per il canto e la moda, alla carriera nelle telecomunicazioni fino alla nomina ad Come riporta il Corriere della Sera, Di Foggia è la prima donna alla guida di una partecipata da quando, nel 1981,guidò. La carriera di, romana, 53 anni, è iniziata nella ricerca: agli esordi della sua carriera professionale si è occupata “dello sviluppo di un simulatore per la tecnologia radiomobile denominata 3G”, poi nel 1998 è diventata direttore tecnico in Lucent Technologies, diventata nel 2006 Alcatel-Lucent e poi assorbita da

Con più di 20 anni di esperienza maturata in ruoli di ricerca e sviluppo, project management, vendita e gestione operativa, Giuseppina Di Foggia ricopre da aprile 2020 la posizione di amministratrice delegata e vicepresidente di Nokia Italia e country senior officer per Italia e Malta. Si è occupata di guidare le attività e lo sviluppo del business, delle operazioni con i clienti e dell’esecuzione della strategia in entrambi i Paesi. A maggio 2021, il presidente Mattarella le ha conferito il titolo di Cavaliere del lavoro per il suo impegno in ambito “Tecnologie informazione e comunicazione”.

La nuova ad di Terna – che prenderà il posto di Stefano Donnarumma – dopo la laurea magistrale in Ingegneria Elettronica all’Università di Roma La Sapienza e l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere, ha conseguito negli Stati Uniti il master in Professional Program Management presso lo Stevens Institute e ha frequentato corsi di specializzazione e di General management alla Bocconi di Milano e alla Luiss Business School di Roma.

Le sue iniziative per i giovani

La manager romana ha sempre posto grande attenzione ai temi dei giovani e del lavoro tanto da promuovere e supportare diversi programmi relativi a temi come l’alfabetizzazione digitale e l’avvicinamento degli studenti alle materie Stem. E proprio sul percorso Stem, in un’intervista rilasciata a Formiche.net nel novembre 2022, Di Foggia si è rivolta ai giovani: “Alle ragazze ed i ragazzi che oggi stanno maturando la decisione circa il percorso di studi da intraprendere, vorrei dire di scegliere di sfidare i pregiudizi, inseguire il proprio talento e magari puntare su di un percorso Stem che, se anche non dovesse concludersi con un’occupazione nell’industria high-tech, fornisce le competenze essenziali per affrontare le sfide del futuro in qualsiasi ambito, da quello economico a quello sociale”.

La nuova ad di Terna oltre alla passione per la tecnologia, ha sempre coltivato il suo interesse per la musica e la moda: “Il mio sogno”, ha spiegato a Formiche.net, “era quello di fare la cantante come Whitney Houston e avevo una passione per il mondo della moda e per gli stilisti come Armani. Tuttavia, ero anche attratta e affascinata dalla tecnologia e dalla sfida di poter diventare ingegnere”.

