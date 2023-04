Forbes celebra le 100 eccellenze italiane del food & drink del 2023

Bfc Media ha concluso, con una serata di premiazione e networking nella cornice di Palazzo Parigi a Milano, lo speciale 100 Eccellenze, il progetto annuale di Forbes volto a celebrare le aziende che rappresentano un’eccellenza nel panorama italiano. I 100 protagonisti della qualità italiana, suddivisi nelle categorie Drink, Food, Restaurant, Socialize e Wine, sono stati premiati con una targa.

“È proprio nel loro nome che il Made in Italy è diventato un marchio ambito e diffuso in tutto il mondo” spiega il direttore di Forbes, Alessandro Mauro Rossi. “Adesso finalmente”, continua Rossi, “i media di tutto il mondo celebrano il nostro Paese proprio grazie al successo delle eccellenze. La forza della miriade di piccole e medie aziende che producono grandissima qualità nell’alimentare, le nostre straordinarie cantine, i ristoranti stellati, ma anche soltanto le pizzerie o le trattorie di campagna trasmettono sicurezza, affidabilità, qualità, gioia agli italiani ma anche e soprattutto agli stranieri in visita in Italia”.

Il direttore ha iniziato la serata ringraziando Stefano Cocco, editore di So Wine So Food, la casa editrice che fa proprio della ricerca della qualità italiana uno dei suoi punti di forza e che ha contribuito alla realizzazione di questo progetto: “Questo progetto sulle Eccellenze italiane” spiega Stefano Cocco “individua, valorizza e premia quegli imprenditori dotati di una lucida visione e di uno straordinario coraggio che mettono impegno e tenacia nella propria attività, con talento, sensibilità e passione.”

Sul palco Rossi ha voluto chiamare alcuni dei protagonisti di questa selezione a cominciare da Edelberto Baracco ceo di Compagnia dei Caraibi, società benefit piemontese, all’impronta della sostenibilità e dell’occupazione femminile (i suoi dipendenti sono quasi al 50% donne) che importa e distribuisce liquori di qualità ma soprattutto distribuisce nel mondo circa 450 etichette italiane oltre a una gamma vastissima di spirits selezionati.

Sul palco sono intervenuti anche Nicola Sivilotti, responsabile comunicazione e marketing di Consorzio del Prosciutto di San Daniele, Paola Maffina direttore comunicazione Terra Moretti Vino, Fabrizio Molinari, amministratore delegato di Achillea.

Hanno chiuso gli interventi alcune aziende che offrono servizi per la tutela e la promozione dell’eccellenza come Alessandro Necchio, fondatore di Studio Necchio, Paola Corte, partner di Studio Legale Corte e Paolo Andreozzi, founder & ceo di Jobtech.

Alessandra Briani Cristina Turetta - HR&Payroll Consultant manager Accounting Specialist Management @Studio Necchio Vincenzo Tiri - Pasticcere @Tiri Srl Vincenzo Tiri - Pasticcere @Tiri Srl Vincenzo Tiri - Pasticcere @Tiri Srl Vincenzo Taito - Ristoratore @La Gattabuia Vincenzo Taito - Ristoratore @La Gattabuia Stefania Pizzolato Federico Pizzolato - Responsabile Amministrativo Responsabile Produzione @La Cantina Pizzolato SRL SB Sergio Pappalettera - @Studio Prodesign Serena Bonetti - Chief Commercial Officer @Vulcanica Vodka Serena Bonetti - Chief Commercial Officer @Vulcanica Vodka Roberto Lentini - Brand Ambassador @Terre Francescane (Cufrol) Roberto Fersino - Ristoratore @Masseria le Stanzie (supersano - Lecce) Roberto Fersino - Ristoratore @Masseria le Stanzie (supersano - Lecce) Patrizio Gorini - Resp. Vendita Italia @Cantina Kaltem Patrizia Rossi - Founder @Alchemia Consulting Patrick Steinhauser Fatnis Kallamaku - Cameriere Barista @Antico Caffè San Marco, servizi editoriali Pasquale Toma - Imprenditore @Lido Fico' - (Fico' S.R.L.) Pasquale D'Ambrosio - Director of Culinary @7Pines Resort Sardinia Paola Maffina - Direttore Comunicazione @Terra Moretti Vino Paola Corte Elena Corte - Avvocato @Studio Legale Corte Paola Corte - Avvocato @Studio Legale Corte1 Nicola Sivilotti - Responsabile Marketing e comunicazione @Consorzio del Prosciutto San Daniele Monica Menozzi - Chief operating officer @CEDEA SRL Monica Menozzi - Chief operating officer @CEDEA SRL Michele Milani - Marketing Manager @Famiglia Castagnedi - Tenuta Sant'Antonio Michele Grossi Giorgio Grossi - Artigiano @Gelateria K2 Michele Grossi Giorgio Grossi - Artigiano @Gelateria K2 Mattia Piredda - Titolare @Torrefazione Coffeeshare Mattia Piredda - Titolare @Torrefazione Coffeeshare Massimo Giudici - Founder @Capital adv Mariangela Grosoli - Imprenditore @Aceto Balsamico del duca di adriano Grosoli srl Marco Farchioni - Owner @Mastri Birrai Umbri Marco Farchioni - Owner @Mastri Birrai Umbri Marco Arduini - Ristoratore @555 Villa Gulinelli Marco Arduini - Ristoratore @555 Villa Gulinelli Marco Arduini - Ristoratore @555 Villa Gulinelli Manuel Contino - Chef @Maniman Inosteria Manuel Contino - Chef @Maniman Inosteria Maddalena Bigolin - Social Media Manager @La cantina Pizzolato SRL SB Letizia Cossignani Edoardo Cossignani - Co-fondatore @Cossignani L.E. Tempo Letizia Cossignani Edoardo Cossignani - Co-fondatore @Cossignani L.E. Tempo Giovanni Schulz - @Farchioni Giovanni Amodio - Vice presidente @latteria sorrentina Giovanni Amodio - Vice presidente @latteria sorrentina Giampaolo Porcu - Imprenditore @Grazia Deledda snc Giampaolo Porcu - Imprenditore @Grazia Deledda snc Giacinto Callipo - Imprenditore @Giacinto Callipo Conserve Alimentari Giacinto Callipo - Imprenditore @Giacinto Callipo Conserve Alimentari Filippo Pacione - Titolare @Le Saittole Filippo Pacione - Titolare @Le Saittole Fatnis Kallamaku Patrick Steinhauser - Cameriere Barista @Antico Caffè San Marco, Servizi editoriali Fabrizio Molinari - Ceo @Achillea srl SB Fabrizio Molinari - Ceo @Achillea srl SB Erido Gaba - Chef @555 Villa Gulinelli Elisabetta Bastianello - Ufficio stampa @PRB Edelberto barocco - CEO @Compagnia dei caraibi Davide Bertellini - Giornalista @Passione Gourmet Danilo Romano Pamela Romano Valerio Romano - Titolare @Offishina Cristian Trio - Imprenditore @ARES Chiara Coricelli - Amministratore Delegato @Pietro Coricelli Chiara Coricelli - Amministratore Delegato @Pietro Coricelli Carmen Ciano - Responsabile Amministrativa @Italia Gourmet SRL Carlo De FIlippo - Co-founder @Naturae Gin lacivetta di minerva Antonio Venditti - Imprenditore @Venditti Food Antonio Venditti - Imprenditore @Venditti Food Anna Paola Barberi - Marketing Director @Collemassari SPA società agricola Andrea Pacione - @Azienda Agricola le Saittole Alessandro Necchio - Titolare @Studio Necchio Alessandro Necchio - Titolare @Studio Necchio Alessandro Necchio - Titolare @Studio Necchio

