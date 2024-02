Forbes di febbraio in edicola con l’allegato sulle 100 Eccellenze

È in edicola il nuovo numero di Forbes. In questo magazine troverete la classifica 50 Over 50 Emea per il 2024 di Forbes che presenta le 50 donne over 50 più influenti 50 che, in veste di leader politiche e aziendali, manager, scienziate e donne d’affari o di spettacolo stanno avendo successo in Europa, Medio Oriente e Africa. La classifica quest’anno vede la presenza di due donne italiane: Francesca Bellettini, deputy ceo del gruppo Kering e Simonetta Di Pippo, un’astrofisica che ha co-fondato l’organizzazione no-profit Women in Aerospace Europe.

La storia di copertina è dedicata a Mauro Macchi, amministratore delegato di Accenture Italia, impegnato a preparare e indirizzare le organizzazioni alle nuove sfide tecnologiche contribuendo attivamente alla crescita dell’ecosistema economico nazionale.

I temi

Nel numero 76 di Forbes Italia si parla della crescita di Amazon. Dai servizi cloud alla produzione di film, dall’assistenza medica ai servizi finanziari, l’offerta di Amazon, nata come libreria online, sembra non conoscere confini. E da quest’anno sull’e-commerce si potranno comprare le auto, anche se per il momento solo negli Stati Uniti.

Un occhio va anche alle vicende d’oltreoceano. Donald Trump punta a tornare alla Casa Bianca. Rispetto al 2016, quando sconfisse Hillary Clinton, il suo patrimonio è diminuito. Oggi è di 2,6 miliardi di dollari, legati in gran parte agli immobili newyorkesi, ai resort e ai campi da golf. L’asset più prezioso è la tenuta di Mar-a-Lago, che vale 292 milioni.

Non solo ricchezza ma anche nuove tendenze. C’è chi vuole rendere la morte facoltativa. Ad altri basterebbe ritardare di qualche anno le malattie croniche. Alcune delle persone più ricche del mondo, come Jeff Bezos e Sam Altman, hanno investito miliardi in startup che vogliono contrastare l’invecchiamento. Le soluzioni vanno dagli integratori alla riprogrammazione cellulare, da diete a bassissimo livello di calorie alla medicina di precisione. Ma la corsa a “rendere i 90 i nuovi 50” pone problemi etici. A cominciare dalla prospettiva di paralizzare la società, come sostiene Elon Musk, e di lasciare la chiave della longevità in mani private.

E poi, si parla di spazio. Nel 2024, per la prima volta, missioni private raggiungeranno diversi corpi del Sistema solare. Con una destinazione tenuta segreta, l’americana AstroForge potrebbe arrivare a un asteroide metallico, sul quale si suppone ci sia abbondanza di metalli preziosi.

Le 100 Eccellenze

Allegato al numero di febbraio lo speciale 100 Eccellenze 2024, che presenta le aziende selezionate da Forbes, in collaborazione con So Wine So Food, che contribuiscono a fare grande l’Italia. Il volume, giunto alla quinta edizione è suddiviso in cinque categorie: ristoranti, socialize, food, wine e drink. La scelta della copertina è caduta su Riccardo Illy, presidente di Polo del Gusto.

