Designtech porta per la prima volta le startup al Salone del Mobile e al Fuorisalone in Certosa District

Per la prima volta il Salone del Mobile si apre al mondo delle startup, con un’area interamente gestita da Designtech, la piattaforma di innovazione sul design, che ha selezionato le migliori startup italiane e internazionali nell’ambito dell’arredamento e delle verticali tecnologiche che avranno impatto sul futuro del living quali biotech, IoT, AI, Blockchain oltre a stampa 3D, realtà aumentata.

Il 2022 si è chiuso con quasi 15mila startup registrate e con investimenti vicini ai 2,5 miliardi, in crescita del 68% rispetto all’anno precedente, segno inequivocabile che idee e processi innovativi stanno caratterizzando tutta l’economia e l’impresa. Sono ormai maturi i tempi per accelerare la crescita delle startup anche nel settore del design. “La consapevolezza che l’innovazione sia la strada da perseguire per accrescere il valore delle aziende che operano nell’ambito del design è già parte del bagaglio di esperienze e della cultura di Designtech – sottolinea Ivan Tallarico, co-fondatore e ceo -, ed è questo nostro dna che determina i contorni e i contenuti dell’iniziativa che abbiamo sviluppato nel Salone del Mobile e nel Fuorisalone 2023″.

Da Krill Design, realtà italiana specializzata nello sviluppo di nuovi prodotti di design all’interno di un processo circolare e sostenibile al 100% a SuperIo, startup giapponese specializzata nella virtualizzazione di showroom per avvicinare nel cloud clienti e brand, passando per la sfida sia ingegneristica che artigianale di Kindof che riutilizza il tondino d’acciaio nervato per creare una linea di elementi d’arredo creativi. Nell’ambito della proposta di smart furniture, Hi-Interiors, la prima realtà in cui Designtech ha investito, espone al Salone la collezione luxury smart bed. Poi tutto il mondo dell’innovazione digitale, comprese le soluzioni di tutela dei brand e dei processi produttivi, come quelle di MyLime, piattaforma di blockchain flessibile e modulare che opera con un sistema di verifica dell’intera supply chain.

“Per noi è fortemente significativo essere i primi a portare le startup anche dentro il Salone del Mobile Milano. Design, Salone del Mobile, Fuorisalone sono gli elementi dell’equazione in cui Designtech si colloca per sua natura – dice Patrizia Vavassori, co-fondatrice e coo di Designtech -. L’idea del progetto è nata dando vita al primo evento dedicato alle startup nell’ambito del Fuorisalone, era il 2019, e fu pietra miliare di un’evoluzione che ha portato il Designtech a costruire una serie di iniziative che fanno incontrare le startup con le aziende del settore, che propongono piattaforme di supporto tecnologico e servizi che si declinano sugli spazi da noi gestiti presso il Village Pavillion al MIND – Milano Innovation District oltre a C-Space e Co-Factory in Certosa District”.

Lo spazio espositivo di Designtech al Salone del Mobile, disegnato dallo Studio Volpi, ospiterà al proprio interno anche un’area eventi con palco olografico, prodotto dal partner tecnico Naumachia, che offrirà un ampio panel di interventi di esperti, presentazioni delle startup, incontri e dibattiti su temi legati al design, alla sostenibilità, al digitale, alla rigenerazione urbana, alle smart city e alla smart mobility, realizzati in collaborazione con il team innovation di PwC Italia.

L’area Designtech presso il Salone del Mobile che si svolge dal 18 al 23 aprile 2023 si trova all’interno del padiglione 18 (Stand E16, E18, D15, D17) presso Rho Fieramilano. Questa sarà anche la cornice in cui la Federated Innovation MIND rappresenterà l’attivazione della nuova area tematica Design, Fashion and Culture Tech promossa da Designtech e Icona Design Group.

L’intera community composta dai partner e dalle startup che già collaborano con Designtech e numerosissime nuove realtà che hanno compreso il valore dell’importanza di avvicinare le tecnologie innovative con il design, concorrono e collaborano alle iniziative che naturalmente si sviluppano in modo strutturato e continuativo.

“Abbiamo avviato iniziative per la diffusione di contenuti in forma multimediale, abbiamo costruito un palinsesto di eventi e incontri che potrà essere fruito sia dal vivo in diretta, sia in differita sulle nostre piattaforme con il progetto Designtech Live che lancerà il Designtech Podcast – aggiunge Alessandro De Cillis, co-fondatore e direttore marketing –. La Design Week è la settimana più importante per chi opera nel nostro settore e noi giochiamo un ruolo di primo piano, presentando il primo podcast interamente dedicato all’innovazione tecnologica nel settore del design”

Tra le altre novità che saranno presentate in anteprima al Salone anche l’adesione di Designtech al modello di Federated Innovation @MIND per creare progetti d’innovazione, nell’ambito dell’area tematica dedicata a design, moda e cultura, tre dei pilastri dell’economia italiana. Le attività di ricerca e innovazione di queste aree ruoteranno su due macro-temi: Future of Health”, per il benessere delle persone e le scienze della vita e City of the Future, per immaginare servizi, mobilità e soluzioni per costruire e abitare le città del futuro in chiave di sostenibilità ambientale e inclusione sociale e sarà focalizzata, in un primo periodo, sullo sviluppo di progetti di innovazione che avranno come protagonista il design.

Designtech raddoppia la sua presenza alla prossima Milano Design Week estendendo l’esperienza del Salone del Mobile all’emergente Certosa District, promosso dalla società di sviluppo immobilare RealStep Sicaf, main partner delle iniziative in programma durante la settimana targate Designtech.

L’articolato programma per il Fuorisalone coinvolge diversi luoghi come C-Space, tech lounge da cui partirà il Podcast di Designtech, l’innovativa Co-Factory, in fase avanzata di costruzione. Il cantiere della co-factory si svelerà ai visitatori de La Cattedrale, dove si sviluppa il concept dell’esposizione “Innovation for Living” progettata da Pininfarina Architecture. Il circuito fuorisalone di Desgntech da Certosa District sarà direttamente connesso con la manifestazione di Isola Design Festival, che si svolge nel vicino quartiere di Isola che sarà collegato anche fisicamente grazie al servizio car shuttle garantito dal partner di mobilità di Koelliker. Anche in questo distretto, oltre alla presentazione del Design Wanted Award e dei designer selezionati da Design Wanted, una serie di appuntamenti, incontri, startup, design di frontiera, innovazione tecnologica, creatività e arte troveranno spazio nell’ambito di un ricco calendario di eventi, anche serali e musicali.

La Co-Factory di Designtech prospicente La Cattedrale, punto nevralgico del Fuorisalone in Certosa District, sarà parte delle installazioni, con un cantiere in progress visitabile in esclusiva durante l’evento e la cui inaugurazione è prevista a settembre.

