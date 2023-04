Banca Ifis lancia il Social Impact Lab Kaleidos: 6 milioni di euro per realizzare progetti sociali entro il 2024

141,1 milioni di euro (+40%) di utile netto solo nel 2022, con un valore del marchio pari a 184 milioni di euro nello stesso anno (+59 milioni di euro rispetto al 2019).

Sono solo alcuni dei risultati raggiunti da Banca Ifis, considerata ormai un punto di riferimento per tutte le Pmi italiane che devono affrontare la transizione sostenibile, capace di generare profitto creando valore sociale per comunità e territorio.

Una banca che da un lato supporta un modello economico sostenibile con un impatto su imprese, territori e persone, dall’altro è assoluta protagonista di progetti di impatto sociale, con un forte valore reputazionale sul brand e sull’identità del gruppo.

L’agenda programmatica è stata presentata durante l’evento 40, Next dal presidente Ernesto Fürstenberg Fassio, che ha spiegato alla stampa il nuovo corso intrapreso dalla challenger bank.

Le principali iniziative di Banca Ifis

A partire dal 2019, anno in cui è stato avviato il passaggio generazionale con il fondatore e attuale presidente onorario, Sebastien Egon Fürstenberg, il presidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio, ha promosso una serie di iniziative avviate all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità, nel solco di una tradizione familiare fatta di valori solidi e una visione di lungo periodo.

Tra queste c’è il rinnovamento nel 2021 della squadra manageriale che ha portato alla nomina dell’attuale ad, Ing. Frederik Geertman, e il rinnovamento del CdA, per il 54% composto da donne, con profili di grande esperienza e qualità.

E ancora il lancio di Kaleidos, il Social Impact Lab che raccoglie le iniziative sociali sui territori in cui opera Banca Ifis e l’individuazione di un’operazione alternativa alla fusione inversa di La Scogliera S.p.A. nella banca con effetti equipollenti dal punto di vista prudenziale.

I migliori risultati finanziari della storia di Banca Ifis

Nel 2022 Banca Ifis ha raggiunto i migliori risultati finanziari della sua 40ennale storia. L’utile netto industriale, al netto della PPA, è stato pari a 141,1 milioni di euro (+40% rispetto al 2021), in anticipo di un anno rispetto a quanto previsto dal Piano Industriale per il 2023.

“Puntiamo a cogliere tutte le occasioni sul mercato. La crescita prevede operazioni che possono portare a un’espansione dell’attività. Vogliamo essere una banca vicina alle persone, concentrata su credito fintech e tecnologia”, dice Ernesto Fürstenberg Fassio.

E’ stata rivista al rialzo la guidance per il 2023, portando l’obiettivo di utile netto a 150 milioni di euro. Sono stati rafforzati i ratio patrimoniali (Cet1 al 15%) senza però intaccare la capacità di generare valore come dimostra il dividend yield al 9,86% che rappresenta il dato più alto tra le banche italiane.

Il rilancio del brand Banca Ifis

Nel settembre 2019, Ernesto Fürstenberg Fassio ha promosso il rilancio del marchio avviato con il rebranding, con un’operazione che è stata accompagnata da una modernizzazione delle procedure e da un miglioramento dell’organizzazione dei processi.

Il valore del marchio Banca Ifis è passato da 125 milioni di euro del 2019 (anno del rebranding) ai 184

milioni di euro del 2022 (+ 59 milioni di euro), con una crescita del 47%. I risultati raggiunti hanno portato Banca Ifis a entrare nel 2021 nella classifica Top 500 Banking Brands redatta da The Banker (Gruppo Financial Times) per poi scalare ulteriori posizioni l’anno successivo.

“La banca sta performando meglio delle attese. Vogliamo tenere la liquidità a questi livelli anche se sappiamo che tutto ciò ha un costo”, prosegue Ernesto Fürstenberg Fassio.

Il brand oggi risulta particolarmente distintivo non soltanto nel business, ma anche per la sua attenzione al sociale e alle comunità. L’impegno per la gender equality ha portato la banca a essere la prima in Italia a ricevere la certificazione per la parità di genere dal Winning Women Institute. Degli oltre 1800 dipendenti, il 54% è donna, con una presenza del 35% nel top management.

La sostenibilità al centro del progetto d’impresa

La banca ha sviluppato un piano integrato all’interno del Piano Industriale che definisce obiettivi chiari e ambiziosi su tutti gli ambiti Esg.

“A livello ambientale siamo stati la prima banca ad aver aderito alla Net Zero Banking Alliance, iniziativa che ha l’obiettivo di sostenere la transizione sostenibile delle Pmi, attraverso lo sviluppo di prodotti e servizi dedicati, e azzerare le emissioni nette del nostro portafoglio finanziamenti entro il 2050“, dice Ernesto Fürstenberg Fassio.

L’impegno per la sostenibilità ha coinvolto anche la governance con la costituzione di un Comitato di Sostenibilità, presieduto da Ernesto Fürstenberg Fassio, che ha l’obiettivo di dare l’indirizzo strategico su queste tematiche e presidiare il corretto svolgimento di tutte le attività in ambito Esg.

Il Social Impact Lab Kaleidos

Centrale nel nuovo corso è il Social Impact Lab Kaleidos, con un piano di investimenti di 6 milioni

di euro nel triennio 2022-24 finalizzato a realizzare iniziative sociali in diversi ambiti.

Tra i progetti sostenuti dalla banca c’è Your Future You per promuovere la valorizzazione del talento artistico dei giovani studenti italiani. Un impegno che si concretizza anche nella “Stem Academy”, progetto dedicato alla promozione delle discipline Stem come acceleratore professionale. Infine, l’inclusione con specifici programmi di formazione per i detenuti del carcere di Bollate.

In ambito culturale da segnalare il progetto Economia della Bellezza, che ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio di bellezza in Italia, non solo negli ambiti tradizionali come quello naturalistico-paesaggistico, ma anche industriale e imprenditoriale, attraverso il lavoro delle Pmi che la banca sostiene con i suoi prodotti e servizi.

Diverse le iniziative anche in ambito sportivo, con la donazione delle borse di studio ai giovani atleti del Coni, il sostegno al Torneo Ravano e il rifacimento del campo dell’oratorio Sampierdarena di Genova.

L’impegno per l’inclusione di Banca Ifis

Accanto all’impegno sociale, Banca Ifis accosta una serie di progetti a favore dell’inclusione e del benessere delle proprie persone. MyIfisWork, ad esempio, rappresenta un innovativo modello di organizzazione interna basato sull’utilizzo intelligente del lavoro da remoto che consente ai dipendenti di decidere in autonomia quando e come ricorrere allo smart working.

Il rafforzamento del welfare aziendale, con l’attivazione di mutui e pacchetti assicurativi dedicati, è andato in parallelo con una serie di iniziative volti a favorire il benessere psicofisico delle proprie persone.

Tra queste il progetto Nuvola della Salute, che prevede incontri di sensibilizzazione e prevenzione in collaborazione con professori e medici specialisti, esami clinici specialistici e un servizio di consulenza per ciascun dipendente.

L’impegno per l’inclusione guarda anche alle nuove generazioni con Ifis Academy, attraverso la quale possono iniziare il proprio percorso professionale e di upskilling all’interno del mondo finanziario.

Ma non solo. Banca Ifis ha dato vita a Meet You Accelerator, il percorso di women empowerment per promuovere la gender equality, in linea con le molteplici iniziative promosse in tale ambito e che le hanno consentito di essere la prima banca italiana certificata per la parità di genere dal Winning Women Institute.

Una sostenibilità concreta: la misurazione d’impatto di Banca Ifis

Al fine di quantificare i reali impatti sociali delle varie iniziative, Banca Ifis ha messo a punto il progetto di Misurazione d’Impatto. Sviluppato con il Politecnico di Milano, permette di misurare l’impatto delle singole attività sociali.

L’iniziativa è stata realizzata dal team di ricercatori guidato dal prof. Mario Calderini del Politecnico di Milano e rappresenta un’assoluta novità in materia di sostenibilità aziendale poiché permette di tradurre la dimensione “S” in un set di obiettivi molto concreti.

I risultati della misurazione del primo anno di iniziative realizzate da Banca Ifis all’interno di Kaleidos saranno presentati il prossimo luglio.

