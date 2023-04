Zegna e Microsoft insieme per migliorare l’esperienza tecnologica dei clienti

Continua la collaborazione tra i brand di lusso made in Italy e quei servizi tecnologici offerti dalle piattaforme per migliorare l’efficienza della forza vendita e la relazione tra marchio e consumatore. Abbiamo raccontato la collaborazione tra, ora è la volta diche ha concluso un accordo con il colossoper la nascita di“Abbiamo investito cinque milioni di euro per questo ecosistema e continueremo ad investire nel corso di quest’anno per migliorare l’efficacia di Zegna X. Metteremo sempre meglio in comunicazione i dati con AI, storytelling e qualità del prodotto all’interno di un unico ecosistema rivolto alla nostra clientela” dice il rampollo della storica famiglia di imprenditorichief marketing, digital and sustanibility officer di Zegna.

Il neologismo introdotto grazie a questa collaborazione è “luxury clienteling” che evolve e rivoluziona il concetto di retail tradizionale. Per esemplificare il concetto, il visual della campagna pubblicitaria Zegna X mostra un maggiordomo che lascia scendere l’acqua bollente da un bollitore da the nel tratto di mare in cui il padrone dello yatch sta facendo il bagno.

Lo slogan recita: qual è la differenza tra retailing e clienteling? Una figura retorica per dimostrare il salto di qualità apportato dall’introduzione della tecnologia nel retail. È stato creato anche un “combinator” da gestire con smartphone o tablet

per scegliere e personalizzare i prodotti Zegna, prima di procedere all’acquisto. Zegna X offre la possibilità di realizzare 49 miliardi le combinazioni diverse tra abiti e stili.

Lo staff che lavora all’interno a Zegna X migliora la sua produttività del 5% con una suite che combina Microsoft Teams con la possibilità di lavorare su documenti condivisi di Microsoft 365. In aggiunta, Microsoft 365 si è rivelata una piattaforma fondamentale per il CRM nella gestione dei rapporti con la clientela. Azure Data Lake serve invece per la targettizzazione e la gestione dei dati della clientela. Nina Lund, Emea Region, Retail and CG Lead di Micrsoft Corp ha precisato: “la collaborazione con un un’azienda come Zegna ci offre l’opportunità di ridefinire insieme una visione futura che fonde l’esperienza di artigianale di Zegna con la tecnologia offerta da Microsoft”.

