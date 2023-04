The Longevity Suite esplora le frontiere del bio-hacking e allarga la sua rete in Italia

Vivere più a lungo e in piena forma psicofisica è una missione tutt’altro che impossibile. Le innovative tecnologie del mondo del wellness e della salute in questo ci aiutano non poco, attraverso una strategia mirata a ottenere un perfetto equilibrio tra salute, bellezza ed energia. Obiettivo da raggiungere, ogni giorno, grazie a uno stile di vita lungimirante, sfruttando al massimo il proprio potenziale. È la mission che porta avanti The Longevity Suite, network di City Clinic dal respiro sempre più internazionale.

Il metodo Longevity, frutto del lavoro ventennale del team del dottor Massimo Gualerzi, medico cardiologo, cofondatore e direttore scientifico di The Longevity Suite, e della visione lungimirante di Luigi Caterino, cofondatore e ceo del brand, poggia su esposizione al freddo, detox fisico-mentale e consapevolezza estetica, per raggiungere bellezza esteriore e benessere mentale. La rete di Biohacking & Antiage City Clinic conta da poche settimane quattro nuovi centri nel nord Italia: Bergamo, Como, Padova e Verona e, entro l’anno, punta ad aprire nuovi centri internazionali in Portogallo e Medio Oriente, allargando così sempre più il suo raggio di azione.

Le nuove aperture

“Il nostro obiettivo è il consolidamento del brand come leader nel mercato antiage a livello europeo, attraverso un format consolidato facilmente, internazionalizzabile e unico nel settore retail per la tipologia di approccio integrato di un background medicale, tecnologie estetiche d’avanguardia, trattamenti manuali sinergici, prodotti nutrizionali detox e una nostra linea di cosmetici”, commenta il ceo Caterino. “Le recenti aperture nel nord Italia, cui seguiranno molte altre nel nostro Paese nei prossimi mesi, sono parte di un più ampio processo di espansione di The Longevity Suite”.

Le recenti aperture a Padova e Verona vanno a incrementare la presenza della rete di Biohacking & Antiage City Clinic in Veneto e si affiancano alla sede di Treviso per offrire un’ampia gamma di trattamenti. Tra questi la cryosuite total body, con la permanenza dell’intero corpo in una stanza con una temperatura tra i -85 gradi e -95 gradi, per un intervallo di tempo compreso tra i tre e i cinque minuti. Una tecnica efficace per diminuire l’infiammazione cronica e combattere l’invecchiamento rinnovando la pelle, riducendo il ristagno di liquidi e accelerando il metabolismo con benefici su corpo e mente. Nella versione local, il beneficio del freddo è di particolare aiuto per ridurre ematomi e gonfiori e favorire i tempi di recupero fisico. Particolarmente efficace anche la led therapy, dove attraverso l’esposizione ai raggi infrarossi si possono rigenerare i tessuti danneggiati, detossificare l’organismo aumentando inoltre la circolazione sanguigna e migliorando la qualità del sonno.

Detox e semi-digiuno

The Longevity Suite sfrutta il detox con il semi-digiuno come arma in più contro le tossine e le infiammazioni. La drastica riduzione dell’apporto calorico, come testimoniano gli studi condotti a livello scientifico, è un efficace sistema di depurazione dell’organismo. Inoltre, per liberare la mente da stress e pensieri negativi, viene in soccorso la tecnica mindfulness attraverso pratiche di meditazione ed esercizi di respirazione e terapie olistiche.

I servizi offerti da The Longevity Suite puntano sulle tecniche più moderne per ringiovanire il viso e modellare il corpo attraverso face rejuvenation e body sculpting, mentre i bespoke programs sono studiati su misura per recuperare il perfetto equilibrio mente-corpo, con benefici sul sistema immunitario e la salute in generale e un’azione mirata contro l’invecchiamento cutaneo.

La strategia internazionale di The Longevity Suite

Nella sua strategia sempre più internazionale, The Longevity Suite non è solo. A sostenere la crescita del network, un gruppo di investitori sempre più nutrito. L’advisory board di The Longevity Suite vede come ultimo ingresso la Wellness Holding di Nerio Alessandri, presidente e fondatore di Technogym, arrivata ad affiancare Marco Bizzarri, presidente e ceo di Gucci, Luca Poggi, board member di Ima, Boris Jean Collardi, membro del consiglio di amministrazione e del comitato della direzione generale del consiglio di amministrazione dell’Associazione svizzera dei banchieri, e Roberta Benaglia, ceo di Style Capital Sgr.

La strategia d’espansione di The Longevity Suite ha prima puntato sulla presenza nelle città italiane più importanti – Milano, Roma, Bologna, Torino, Como, Padova, Verona – e in località turistiche di respiro internazionale come Forte dei Marmi, Cortina, Porto Cervo, Porto Rotondo, lago d’Orta con la Spa del Gruppo Cannavacciuolo e Capri. Si sono poi aggiunte le presenze anche a Ibiza, nei pressi di Botafoch, tra ristoranti alla moda e mega yacht e a Lugano, all’interno del Palazzo Mantegazza. Oltre 45 sedi in Italia e all’estero per proseguire l’avanzata in Europa e confermare il posizionamento luxury nel mercato antiage. L’apertura entro la fine del 2023 di una spa all’interno del Portrait Milano promosso da Lungarno Collection va in questa direzione, con un nuovo format nel capoluogo lombardo che sposa la customer experience di un grande albergo a cinque stelle.

