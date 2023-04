Giovanni Ferrero è sempre il più ricco: chi sono i 64 italiani nella classifica dei miliardari di Forbes 2023

C’è ancora una voltain testa alla classifica degli italiani più ricchi. Il re piemontese dei dolci ha un patrimonio di: 2,7 miliardi in più rispetto a quello di un anno fa. La sua fortuna è superiore alla somma di quelle dei miliardari che occupano le posizioni dalla seconda alla sesta ed è la più alta cheabbia mai attribuito a un italiano nelle sue classifiche annuali.

La lista Forbes Billionaires 2023 vede un numero record di italiani: 64, cioè 12 in più rispetto al 2022. Il totale dei loro patrimoni è di 215,6 miliardi di dollari, contro i 194,5 miliardi degli italiani nella lista dell’anno scorso e i 204,5 miliardi del 2021. Le donne sono 19, gli uomini 45.

Giovanni Ferrero è sempre il più ricco

Ferrero comanda la classifica dei più ricchi d’Italia dal 2018. In precedenza il titolo era appartenuto a sua madre, Maria Franca Fissolo, e prima ancora a suo padre, Michele. La più recente lista Forbes guidata da un miliardario che non appartiene alla famiglia Ferrero è quella del 2007 (al primo posto c’era Silvio Berlusconi).

A febbraio il gruppo Ferrero ha annunciato di avere superato i 14 miliardi di euro di ricavi nell’anno che si è concluso il 31 agosto 2022. Un dato figlio anche di una politica di acquisizioni che l’estate scorsa è proseguita con quella di Fulfil Nutrition, un’azienda di barrette vitaminiche e proteiche di fascia alta.

Ferrero è la 30esima persona più ricca del mondo e la settima più ricca d’Europa, dietro all’amministratore delegato del colosso del lusso Lvmh, Bernard Arnault (211 miliardi), all’erede di L’Oréal, Françoise Bettencourt Meyers (80,5), al fondatore di Zara, Amancio Ortega (77,3), al magnate tedesco di Lidl, Dieter Schwarz (42,9), al presidente onorario del gruppo Kering, François Pinault (40,1), e al miliardario della logistica Klaus-Michael Kühne (39,1).

Negli ultimi mesi ha scavalcato anche i fratelli Jacqueline e John Mars, eredi dell’impero delle merendine, ed è diventato il secondo miliardario più ricco del settore food & beverage dopo Zhong Shanshan, il re cinese dell’acqua minerale.

Il podio

Negli ultimi anni il miliardario italiano più vicino a Ferrero era sempre stato Leonardo Del Vecchio. Dopo la morte del fondatore di Luxottica, a giugno 2022, la posizione è passata a Giorgio Armani, che ha visto salire il suo patrimonio da 7,8 a 11,1 miliardi di dollari in un anno (+42%).

È invece diminuita, rispetto al 2022, la fortuna di Silvio Berlusconi, che completa comunque il podio con 6,8 miliardi.

I primi dieci

Al quarto posto, con un patrimonio di 6,7 miliardi di dollari, c’è la prima donna, Massimiliana Landini Aleotti, che ha ereditato la casa farmaceutica Menarini nel 2014 dal marito, Alberto Aleotti. Seguono, con 5,5 miliardi, Piero Ferrari, figlio di Enzo, e Sergio Stevanato, che ha guadagnato dieci posizioni in un anno. Il gruppo Stevanato è uno dei maggiori produttori mondiali di packaging per l’industria farmaceutica e di cartucce di insulina per il trattamento del diabete.

Al settimo posto sono appaiati i coniugi che guidano Prada, Patrizio Bertelli e Miuccia Prada, con 5,4 miliardi. Completano le prime dieci posizioni Luca Garavoglia (4,1 miliardi), presidente del gruppo Campari, e Giuseppe De’Longhi (3,9).

Il miliardario più giovane del mondo

Sono 13 gli italiani entrati per la prima volta nella classifica dei miliardari di Forbes. Otto sono eredi di Leonardo Del Vecchio: i sei figli – Claudio, Marisa, Paola, Leonardo Maria, Luca e Clemente -, la vedova, Nicoletta Zampillo, e Rocco Basilico, figlio di Zampillo e del banchiere Paolo Basilico.

Quattro di loro (Clemente, Luca e Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico) sono gli unici miliardari italiani con meno di 40 anni. Clemente, 18enne, è il più giovane miliardario del mondo.

Nomi nuovi

Al di fuori della famiglia Del Vecchio, il primo nome nuovo in classifica è quello di Giovanni Arvedi, 42esimo con un patrimonio di 1,7 miliardi. Arvedi, 85 anni, è il proprietario del gruppo metallurgico Arvedi di Cremona. Conosciuto anche come proprietario della squadra di calcio della sua città, che ha riportato in Serie A, discende da una famiglia che lavora metalli dal XVII secolo. La sua azienda, dopo l’acquisizione dell’acciaieria Ast di Terni da Thyssenkrupp per oltre 600 milioni di euro, è diventata una delle più grandi d’Europa nel settore, con ricavi per 7,5 miliardi di euro.

Entrano in classifica, con patrimoni di 1,3 miliardi di dollari, anche Annalisa e Massimo Doris, figli di Ennio, fondatore di Banca Mediolanum. Annalisa è oggi vicepresidente della società, Massimo è amministratore delegato.

Debutta nella lista, con un patrimonio di un miliardo di dollari, anche l’imprenditore campano Danilo Iervolino, editore di Forbes Italia. Iervolino, 45 anni, nel 2006 ha fondato l’università telematica Pegaso, che ha ceduto poi al fondo Cvc Capital Partners nel 2021. Ha comprato in seguito il club di calcio della Salernitana ed è entrato nell’editoria, con l’acquisto di testate come Forbes Italia e L’Espresso.

Sempre con un miliardo di dollari di patrimonio c’è anche Fulvio Montipò, 78enne fondatore di Interpump Group, uno dei più grandi produttori mondiali di pompe ad alta pressione. Montipò, nato a Baiso, sull’Appennino reggiano, e figlio di un muratore che passava nove mesi all’anno in Svizzera, ha definito la sua azienda come il frutto “di un sogno post-bellico, della miseria più cattiva, del desiderio di riscatto”.

Il metodo

Tutti i patrimoni sono stati calcolati il 10 marzo 2023.

Va precisato che Forbes non considera tra i miliardari italiani alcune persone con cittadinanza italiana, ma residenti all’estero. Per questo motivo, per esempio, non è in classifica Gianluigi Aponte, fondatore e proprietario di Msc (Mediterranean Shipping Company). Con un patrimonio di 31,2 miliardi, Aponte sarebbe subito dietro Ferrero, ma, poiché risiede e lavora da tempo a Ginevra, figura in lista come il miliardario più ricco della Svizzera.

Sarebbe invece terzo, con 9,6 miliardi, Ernesto Bertarelli, che ha ereditato il gigante delle biotecnologie Serono e lo ha venduto nel 2006 alla Merck. Lo scorso anno Forbes Italia e il resto della stampa italiana hanno parlato di Bertarelli soprattutto per un suo possibile interesse ad acquistare l’Inter.

Stefano Pessina, che guida la multinazionale delle farmacie Walgreens Boots Alliance, è invece considerato da Forbes il più ricco cittadino del principato di Monaco.

La classifica dei miliardari italiani

Di seguito la classifica completa dei 64 miliardari italiani nella classifica di Forbes. Tutte le cifre sono espresse in dollari.

1 | Giovanni Ferrero

Patrimonio: 38,9 miliardi

2 | Giorgio Armani

Patrimonio: 11,1 miliardi

3 | Silvio Berlusconi e famiglia

Patrimonio: 6,8 miliardi

4 | Massimiliana Landini Aleotti e famiglia

Patrimonio: 6,7 miliardi

5 | Piero Ferrari

Patrimonio: 5,5 miliardi

5 | Sergio Stevanato e famiglia

Patrimonio: 5,5 miliardi

7 | Patrizio Bertelli

Patrimonio: 5,4 miliardi

7 | Miuccia Prada

Patrimonio: 5,4 miliardi

9 | Luca Garavoglia

Patrimonio: 4,1 miliardi

10 | Giuseppe De’Longhi e famiglia

Patrimonio: 3,9 miliardi

11 | Francesco Gaetano Caltagirone

Patrimonio: 3,8 miliardi

12 | Rocco Basilico

Patrimonio: 3,5 miliardi

12 | Giuseppe Crippa e famiglia

Patrimonio: 3,5 miliardi

12 | Claudio Del Vecchio

Patrimonio: 3,5 miliardi

12 | Clemente Del Vecchio

Patrimonio: 3,5 miliardi

12 | Leonardo Maria Del Vecchio

Patrimonio: 3,5 miliardi

12 | Luca Del Vecchio

Patrimonio: 3,5 miliardi

12 | Marisa Del Vecchio

Patrimonio: 3,5 miliardi

12 | Paola Del Vecchio

Patrimonio: 3,5 miliardi

12 | Remo Ruffini

Patrimonio: 3,5 miliardi

12 | Nicoletta Zampillo

Patrimonio: 3,5 miliardi

22 | Alessandra Garavoglia

Patrimonio: 3,4 miliardi

23 | Giuliana Benetton

Patrimonio: 3,2 miliardi

23 | Luciano Benetton

Patrimonio: 3,2 miliardi

23 | Brunello Cucinelli e famiglia

Patrimonio: 3,2 miliardi

23 | Gustavo Denegri e famiglia

Patrimonio: 3,2 miliardi

23 | Isabella Seràgnoli

Patrimonio: 3,2 miliardi

28 | Renzo Rosso e famiglia

Patrimonio: 3,1 miliardi

29 | Susan Carol Holland

Patrimonio: 3 miliardi

30 | Alberto Bombassei

Patrimonio: 2,9 miliardi

31 | Gianfelice Rocca

Patrimonio: 2,7 miliardi

31 | Paolo Rocca

Patrimonio: 2,7 miliardi

33 | Augusto Perfetti

Patrimonio: 2,3 miliardi

33 | Giorgio Perfetti

Patrimonio: 2,3 miliardi

33 | Alberto Prada

Patrimonio: 2,3 miliardi

33 | Marina Prada

Patrimonio: 2,3 miliardi

37 | Domenico Dolce

Patrimonio: 2,1 miliardi

37 | Stefano Gabbana

Patrimonio: 2,1 miliardi

39 | Maria Franca Fissolo

Patrimonio: 2 miliardi

40 | Nicola Bulgari

Patrimonio: 1,9 miliardi

41 | Sabrina Benetton

Patrimonio: 1,8 miliardi

42 | Giovanni Arvedi

Patrimonio: 1,7 miliardi

42 | John Elkann

Patrimonio: 1,7 miliardi

44 | Massimo Moratti

Patrimonio: 1,6 miliardi

45 | Nerio Alessandri

Patrimonio: 1,5 miliardi

45 | Barbara Benetton

Patrimonio: 1,5 miliardi

45 | Paolo Bulgari

Patrimonio: 1,5 miliardi

45 | Federico De Nora

Patrimonio: 1,5 miliardi

45 | Romano Minozzi

Patrimonio: 1,5 miliardi

45 | Mario Moretti Polegato e famiglia

Patrimonio: 1,5 miliardi

51 | Manfredi Lefebvre d’Ovidio e famiglia

Patrimonio: 1,4 miliardi

52 | Annalisa Doris

Patrimonio: 1,3 miliardi

52 | Massimo Doris

Patrimonio: 1,3 miliardi

52 | Simona Giorgetta

Patrimonio: 1,3 miliardi

55 | Diego Della Valle

Patrimonio: 1,2 miliardi

55 | Marco Squinzi

Patrimonio: 1,2 miliardi

55 | Veronica Squinzi

Patrimonio: 1,2 miliardi

55 | Lina Tombolato

Patrimonio: 1,2 miliardi

55 | Sandro Veronesi

Patrimonio: 1,2 miliardi

60 | Giuliana Caprotti

Patrimonio: 1,1 miliardi

60 | Marina Caprotti

Patrimonio: 1,1 miliardi

60 | Antonio Percassi

Patrimonio: 1,1 miliardi

63 | Danilo Iervolino

Patrimonio: 1 miliardo

63 | Fulvio Montipò e famiglia

Patrimonio: 1 miliardo

