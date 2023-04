Giornata Internazionale di Sensibilizzazione sul Rumore, l’impegno di Amplifon per combattere l’inquinamento acustico

Secondo l’almeno un cittadino europeo su cinque è esposto a livelli di rumore dannosi per la salute, numero che diventa ancora più elevato nelle aree urbane. Il traffico stradale inoltre risulta essere di gran lunga la principale fonte di inquinamento acustico del continente.

Stando a quanto diffuso invece dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), tra le minacce ambientali per la salute, l’inquinamento acustico è al secondo posto dietro solo a quello atmosferico. Come testimoniato infatti da uno studio dell’Harvard Medical School, l’esposizione prolungata al rumore può provocare una serie di effetti nocivi per la salute, tra cui calo dell’udito, irritabilità, disturbi del sonno, problemi ai sistemi cardiovascolare e metabolico nonchè, nei bambini, compromissione delle facoltà cognitive.

La Giornata Internazionale di Sensibilizzazione sul Rumore e Amplifon

Questo tema assume particolare rilevanza il 26 aprile, in occasione della Giornata Internazionale di Sensibilizzazione sul Rumore, giunta quest’anno alla 28esima edizione. Amplifon, una delle aziende leader del mercato dell’hearing care, ha scelto questo giorno per allargare la presenza in Europa di Listen Responsibly, l’app che permette di monitorare l’inquinamento acustico delle città. Dopo Italia, Francia e Spagna, l’applicazione è disponibile ora anche in Germania.

Come funziona l’applicazione

Listen Responsibly, sviluppata interamente dal team di innovazione AmplifonX e lanciata nel nostro Paese tre anni fa, permette agli utenti di rilevare i livelli di rumore nelle varie zone delle città e di dare vita a una mappa condivisa dell’ecologia acustica. L’idea nasce dalla volontà di Amplifon di fornire ai cittadini uno strumento utile a identificare le cosiddette “oasi acustiche”, luoghi dove poter vivere un’esperienza uditiva piacevole e sicura.

L’app prevede anche dei meccanismi di “gamification”: ogni rilevazione infatti fa guadagnare punti e definisce il livello di esperienza di ogni utente come pioniere dell’ascolto responsabile.

