Investire nella formazione per creare un vantaggio competitivo. La sfida di Amplifon

Articolo tratto dal numero di aprile 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Le persone sono la risorsa più importante e il vero vantaggio competitivo per un’azienda come Amplifon, leader mondiale di servizi e soluzioni per l’udito. Con oltre 2 miliardi di ricavi, Amplifon conta più di 20mila dipendenti e collaboratori di oltre 100 nazionalità in 26 paesi ed è impegnata a migliorare la vita dei propri clienti, aiutandoli a riscoprire tutte le emozioni dei suoni.

L’importanza della formazione

La formazione è la leva principale per valorizzare i talenti ed è anche uno dei pilastri su cui Amplifon ha investito di più negli ultimi anni. Ad esempio, con la creazione di una piattaforma di e-learning, Ampli-Academy, che ospita oltre 20mila corsi nelle diverse lingue del gruppo e, solo nel 2023, ha garantito 420mila ore di formazione. La formazione è anche tra gli obiettivi del nuovo piano di sostenibilità Listening Ahead 2024-2026, che si propone di garantire almeno tre giornate medie di formazione annue pro capite per il personale d’ufficio e di negozio.

Il metodo e-learning

Oggi il mercato del lavoro richiede un aggiornamento continuo e metodi di formazione in modalità e-learning o ibrida. Amplifon ha avviato diverse iniziative per stimolare nuovi percorsi di crescita, sviluppare le digital soft skill dei suoi migliori talenti in tutto il mondo, oltre a un programma dedicato ai neolaureati che offre loro l’opportunità di lavorare su progetti internazionali durante un percorso di 18 mesi. Tuttavia, creare le condizioni per attrarre i migliori talenti e sviluppare il potenziale delle risorse interne più brillanti non basta. È necessario anche sapere come trattenere i profili migliori.

L’obiettivo di Amplifon è, prima di tutto, garantire un luogo di lavoro eccellente. La forza di un’azienda sta anche nell’attenzione alla qualità della vita delle persone, grazie all’uso di tecnologie di alto livello e in ottime condizioni di lavoro, ma anche al giusto equilibrio tra lavoro e vita privata.

I riconoscimenti

Per questo, Amplifon punta a offrire opportunità di carriera alle sue persone anche attraverso programmi di mobilità internazionale, per sperimentare progetti di breve o lungo periodo all’estero. A testimonianza di questa attenzione alle persone, sono giunti per Amplifon anche diversi riconoscimenti internazionali: la classifica dei 100 Most Loved Workplaces 2023 di Newsweek, il Leading Employer 2023-2024, a livello country (in tutti i 26 paesi in cui il gruppo è presente), continent (Americas, Apac, Emea) e global, e la certificazione Top Employer 2024 in due regioni (Europa e Nord America) e 11 paesi (Italia, Francia, Germania, Spagna, Stati Uniti, Canada, Olanda, Nuova Zelanda, Portogallo, Colombia e Panama).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .