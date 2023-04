Servizi tailor made, tecnologia e sostenibilità: i nuovi servizi di mobilità di Trivellato

Digital generated image of AI network connection of futuristic electric glowing cars.

di Fulvio di Giuseppe

Lo scorso anno ha spento cento candeline. Era il 1922, infatti, quando Giuseppe Trivellato decise di aprire un garage per la riparazione di motocicli a Vicenza. Ma nonostante un compleanno a tre cifre, la mentalità non è mai cambiata e risponde a due imperativi: crescere e innovarsi. Il merito è proprio di quello spirito, lungimirante e un po’ anti conformista, che ha guidato tre generazioni riuscendo a portare una piccola attività famigliare a diventare una grande realtà nel settore automotive. Cento(uno) anni dopo, Trivellato ha ancora voglia di stupire. Lo fa grazie a un’impresa che oggi conta oltre 400 collaboratori, 14 sedi dislocate tra le province di Vicenza, Padova, Rovigo e Verona, e un solido legame con la Stella di Stoccarda, come concessionaria ufficiale Mercedes-Benz e smart, oltre che unico Amg performance center per il Veneto.

Il progetto Trivellato rivolto al mondo B2B

Dopo l’anno del centenario, l’azienda vicentina ha deciso di inaugurare il 2023 implementando la propria strategia di mobilità integrata, attraverso un ecosistema di servizi tailor made ad alto valore aggiunto. Tra le novità lanciate quest’anno, figura in particolare Trivellato Business Solutions, il progetto rivolto al mondo B2B, per supportare le imprese nella scelta delle migliori soluzioni di mobilità aziendale, grazie ad un parco auto premium firmato Mercedes-Benz, con focus sull’elettrico e ibrido. Ma l’obiettivo di Trivellato è quello di proporsi come un unico interlocutore anche attraverso una nuova offerta di noleggio a breve, medio e lungo termine multi-marca, capace di erogare soluzioni complementari per il trasporto sia dei privati che delle imprese. Una prospettiva supportata naturalmente dalla tecnologia digitale, chiave indispensabile per la realizzazione e diffusione di questa nuova business strategy.

Un nuovo concetto di noleggio

“Da più di 100 anni ci poniamo prima di tutto come ‘consulenti del mondo auto’, facendo del servizio al cliente il nostro punto di forza”, dichiara Luca Trivellato, ad del Gruppo. “Grazie al nostro know how centenario, oggi siamo in grado di offrire ai nostri interlocutori soluzioni di mobilità che vadano da zero a cinque anni, allargando la gamma dei brand proposti. Ma il vero valore aggiunto di Trivellato sta proprio nella capacità di garantire servizi personalizzabili che vadano anche al di là delle automobili: dalle soluzioni assicurative alle garanzie di protezione, dalla manutenzione alle soluzioni rivolte al mondo dell’elettrico, fino ai pacchetti riservati alle flotte aziendali”.

In sintesi, un nuovo concetto di ‘noleggio’ che si concretizza con Rentastic by Trivellato. L’obiettivo è quello di garantire soluzioni di mobilità a 360°, per un pubblico sempre più attento ed esigente. La mission principale è proprio quella di offrire esperienze a misura di cliente, ponendosi come partner esclusivo per qualsiasi esigenza legata alla mobilità. Il nuovo progetto ha il merito di allargare, di fatto, la platea di interlocutori verso cui si rivolge l’azienda, arricchendo l’offerta attraverso un servizio di noleggio multi-brand, sempre all’insegna della qualità e dell’eccellenza che hanno contraddistinto la storia di Trivellato.

“Per il progetto Rentastic siamo partiti dall’esigenza di offrire soluzioni concrete basate sulle reali necessità di viaggio e di spostamento sia di business sia di privati, aziende e professionisti”, spiega Alberto Friso, direttore finance & insurance e noleggio per Trivellato. “L’expertise di Trivellato ci ha permesso di costruire la nostra proposta in modo strutturato e flessibile, valutando tutte le variabili in tema mobilità, con un occhio di riguardo, naturalmente, al mondo dell’elettrico e dell’ibrido, sempre più fondamentali. Oltre al noleggio a breve, medio e lungo termine, siamo inoltre in grado di offrire tutta una serie di servizi collegati come carrozzeria, officina, stoccaggio pneumatici, consegna dell’auto a domicilio. La proposta Trivellato è in continuo aggiornamento, con la previsione di inserire anche mezzi di mobilità alternativi: e-bike, monopattini elettrici, microcar, e-scooter”.

Sostenibilità

In linea con la volontà espressa da Mercedes-Benz di spingere sempre di più sulla mobilità green, Trivellato promuove da tempo iniziative volte alla tutela del territorio: dalla scelta di ridurre sensibilmente l’impatto ambientale delle sedi agli interventi diretti per sostenere le comunità locali. Con Trivellato per il territorio, invece, ogni auto venduta diventa un nuovo albero piantato nelle zone coinvolte dal ciclone Vaia, aiutando così a risollevare le aree boschive dell’Altipiano dei Sette Comuni.

Soluzioni digitale e servizi accessori

“Rentastic by Trivellato conferma ancora una volta l’importanza del saper coniugare competenze e innovazione, utilizzando le nuove tecnologie per agevolare il cliente e soddisfare le diverse esigenze”, sottolinea Luca Crisà, digital strategy & innovation director di Trivellato. “In questo senso, ci affianchiamo a privati, aziende e professionisti per supportarli con soluzioni digitali ad alto valore aggiunto, come l’Equalizzatore Trivellato, sviluppato in partnership con la startup innovativa Voltaage: un software in grado di calcolare la soluzione di mobilità più vantaggiosa, valutando tra motorizzazione endotermica, ibrida o elettrica, in base all’utilizzo della vettura. Rentastic vuole essere un punto di riferimento anche per il tema noleggio in relazione alle flotte aziendali, proponendoci come dei veri e propri facilitatori nella scelta dell’alternativa migliore e più conveniente per le imprese, a seconda dei bisogni. In più, possiamo garantire un ampio ventaglio di servizi accessori alla mobilità in chiave elettrificata: dalla wall box per agevolare la ricarica domestica agli abbonamenti per le colonnine, fino alla rigenerazione delle batterie auto”. Perché mai come oggi ‘mobilità’ fa rima con ‘necessità’. E la storica azienda automotive lo sa da oltre cento anni.

