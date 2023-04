Dal data driven marketing alla rivoluzione ChatGpt: così Making Science aiuta le imprese a crescere nell’era del digitale

Sfidare i preconcetti, le difficoltà e le perplessità per riuscire, con successo, a diventare un punto di riferimento nel marketing e nella comunicazione digitale. Può essere riassunta così la storia professionale diche alla fine degli anni ’90 fonda Omniaweb, una società capace di accompagnare le aziende a muoversi nell’inesplorato e giovane universo del web. “La sfida era quella di aiutare le imprese a cogliere il valore e il potenziale di strumenti che ancora non avevano esplorato, affiancandole nella costruzione del primo sito Internet. Un obiettivo abbastanza arduo, perché erano veramente pochi gli imprenditori capaci di carpirne le reali potenzialità”, racconta lo stesso Vassallo alla trasmissione Forbes Leader.

Cresciuta nel corso degli anni, avendo sempre però come obiettivo quello di “far cogliere alle imprese tutto il potenziale del digitale”, Omniaweb nel 2020, in piena pandemia, viene acquisita da Making Science, società internazionale specializzata nell’accelerazione digitale che ha scelto proprio l’Italia per iniziare il suo rapidissimo processo di internazionalizzazione. Un percorso “che l’ha portata ad essere presente oggi in 14 Paesi e ad essere inserita dal Financial Times nella top 50 delle società europee a più rapida crescita con un fatturato che nel 2022 ha raggiunto quota 200 milioni di euro (+90,3% rispetto all’anno precedente), e un margine operativo lordo di 55 milioni di euro, in crescita dell’83% sul 2021.

“L’acquisizione ha segnato per noi un passaggio fondamentale, in tre anni abbiamo triplicato i dipendenti e abbiamo in programma 20 nuove assunzioni nel corso dell’anno”, evidenzia Vassallo che, guardando all’attuale sfida, quella data driven marketing, rivela: “In Making Science, anche grazie alle partnership con Google, accompagniamo quotidianamente le aziende in questo nuovo percorso attraverso strumenti avanzati che fanno leva anche sull’intelligenza artificiale. Di recente, per esempio abbiamo lanciato sul mercato italiano ad-machina, strumento avanzato al servizio del digital marketing basato sulla generative AI, la stessa alla base della ‘rivoluzione’ ChatGPT. Si tratta di un’applicazione basata su una tecnologia di generazione del linguaggio naturale che, a partire dai dati di un catalogo prodotti e dal comportamento utenti, crea campagne avanzate in Google Ads. Oltre a generare copy iper-personalizzati in più lingue, crea testi perfetti per landing page e keyword”.

Qui l’intervista completa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.