Lago e Garmin insieme per un talk sulla sostenibilità al Fuorisalone 2023

L’impegno per la sostenibilità di Garmin

Tra gli eventi di spicco del Fuorisalone 2023 c’è stato il, organizzato dall’omonima azienda del settore design in partnership con società che opera nella navigazione satellitare. L’incontro è stato una delle declinazioni del concept di Lago never stop leading the change.

Un invito rivolto a clienti, professionisti, operatori della filiera, e dunque a tutta la community dell’azienda, ad avvicinarsi alla sostenibilità. Un tema, quest’ultimo, seguito con grande attenzione da Garmin, che sviluppa la sua tecnologia puntando sull’innovazione e il rispetto dell’ambiente.

Nel 2021, ad esempio, l’azienda ha esteso la tecnologia di ricarica solare Power Glass a più wearable, sfruttando la potenza del sole per permettere agli appassionati del brand di fare ciò che amano ancora più a lungo. Ma non solo. Garmin ha iniziato ad abbandonare la plastica già nel 2009, eliminando il materiale nel packaging per i prodotti rilasciati dal 2017.

L’opera di sensibilizzazione

Il talk, moderato da Laura Traldi, ha coinvolto Ruggero Rollini, divulgatore scientifico e autore di Superquark+, e Omar Di Felice, campione di ultracycling, che hanno aperto un dibattito sul tema della sostenibilità.

Da una parte Rollini, con anni di esperienza di comunicazione scientifica su diversi media, dai più tradizionali ai più recenti, dall’altra Di Felice, che da anni si spinge con la sua bici nei luoghi più freddi del pianeta per sensibilizzare la gente sul cambiamento climatico.

Entrambi i protagonisti hanno riflettuto a lungo sull’impegno che ogni persona è chiamata ad assumere, così da avere un impatto sulla società tutta, alla luce di dati scientifici approfonditi durante il talk, che si è concluso con un momento di domande e interventi del pubblico.

